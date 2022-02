Sorpresiva renuncia en MasterChef: Telefe salió a buscar reemplazo

Creer o reventar, un famoso decidió renunciar a MasterChef Celebrity 3 en plena competencia. La producción de Telefe debió improvisar y salir a buscar un reemplazo.

MasterChef Celebrity 3 tuvo una gran sorpresa en la gala de eliminación del pasado domingo 13 de febrero: se conoció que Luisa Albinoni quedó afuera del reality de cocina. Sin embargo, también hubo una noticia verdaderamente inesperada: un famoso renunció a su participación en el programa de Telefe y la producción debió salir a buscarle reemplazo.

La novedad se conoció justamente después de que Santiago del Moro anunciara que Albinoni quedó eliminada de MasterChef 3 por decisión del jurado, integrado por . Creer o reventar, al finalizar el programa, los fanáticos y fanáticas se encontraron con que Gastón Dalmau no se desempeñó como el host digital de MasterChef a la Carta, sección en la que se entrevista a los participantes.

Lo cierto es que Dalmau tomó la sorpresiva decisión de renunciar a su participación en MasterChef Celebrity, detalle que causó muchísimo revuelo en las redes sociales, donde varios internautas comenzaron a especular sobre el motivo de la decisión de su salida. Pero, ¿cuáles son los motivos de la renuncia y quién lo reemplaza?

Germán Martitegui, Damián Betular, Gastón Dalmau y Donato De Santis compartieron trabajo en MasterChef Celebrity 3.

Los motivos de la renuncia de Gastón Dalmau a MasterChef Celebrity 3

De acuerdo a lo que trascendió, el motivo de la renuncia de Gastón Dalmau tiene que ver con una nueva propuesta laboral que le surgió. A través de su cuenta de Instagram, señaló: "Hoy me despido de un ciclo donde aprendí, me divertí, lloré, crecí y fui muy feliz. Primero como participante y después como Host Digital".

Luego, el actor se mostró agradecido con Telefe y varios miembros de la producción que le abrieron las puertas para seguir trabajando ligado a MasterChef Celebrity, reality en el que también fue participante durante la segunda temporada. Sobre los miembros del jurado, integrado por Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular, manifestó: "Gracias por todo lo aprendido". En tanto, acerca del conductor, Santiago del Moro, indicó: "Gracias por ser la cabeza de ese equipo".

Dalmau también tuvo palabras de elogios hacia el "equipo de digital que la rompen toda ¡y a todo el crew de MC que, mas allá de ser unos profesionales increíbles, son grandes personas e inolvidables compañeros. "Y a ustedes que están ahí, a los que me leen, me siguen y me acompañan siempre. Los quiero. Gracias, MasterChef Argentina", concluyó.

Quién reemplaza a Gastón Dalmau en MasterChef Celebrity 3

Según lo que confirmaron en Telefe, el reemplazo de Gastón Dalmau como Host Digital de MasterChef Celebrity 3 es Diego Poggi, que ya tuvo la posibilidad de debutar en dicha labor justamente tras la eliminación de Luisa Albinoni. Cabe resaltar que el sustituto del actor ya tiene experiencia en la conducción, tanto de TV como en radio. Justamente, trabajó en la conducción de TN durante cinco años, entre 2016 y 2021.

Lista de participantes que quedan en MasterChef Celebrity 3

Catherine Fulop (actriz).

Peque Pareto (judoca medallista de oro en JJOO).

Joaquín Levinton (música).

Denise Dumas (conductora y actriz).

Paulo Kablan (periodista).

Mica Viciconte (panelista y deportista).

Mery del Cerro (presentados, actriz y modelo).

Tomás Fonzi (actor).

Juariu (influencer).

Ernestina Pais (conductora).

¿Cuáles son los días y horarios de MasterChef Celebrity 3?

El reality show de cocina de la televisión abierta argentina se televisa de lunes a jueves a las 21.30, mientras que las galas de eliminaciones son los domingos a las 22.

Cuáles son los premios de MasterChef Celebrity 3: cuánto dinero se lleva el ganador

El ganador de MasterChef Celebrity 3 se llevará un premio de 1.500.000 pesos y un año de beca para estudiar en un instituto de gastronomía.