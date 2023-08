Sorpresiva noticia sobre el regreso de Mirtha Legrand a la televisión: "Por su lado"

Periodistas de espectáculos dieron a conocer si la diva volvería a El Trece. Mirtha Legrand no está en pantalla desde el 2022.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares revelaron la verdad sobre la posible vuelta de Mirtha Legrand a El Trece. Los periodistas contaron cómo se encuentran las negociaciones que el productor Nacho Viale tendría con las autoridades del canal del Grupo Clarín.

La abuela de Juana Viale expresó en público sus ansias por volver a la televisión en varias ocasiones, así como su desesperanza al respecto después de que pasaran varios meses y su nieto no llegara a un acuerdo con ningún canal. A pesar de esta realidad y cuando se creía que Legrand ya no volvería a la TV en 2023, los conductores de Socios del Espectáculo dieron a conocer que la diva podría volver a El Trece.

"Se abrieron las negociaciones para que Mirtha Legrand regrese a El Trece. En una discusión con su nieto, Nacho Viale, en un momento él le dijo a su abuela que él no tenía problemas que ella siga las negociaciones por su lado con otra productora, o con un canal directo, porque a él no le cerraban los números", comentó Lussich en el ciclo matutino que lleva adelante desde hace más de un año. Al mismo tiempo, los periodistas dejaron en claro que las negociaciones de Viale son solo para contratar a Mirtha Legrand, ya que Juana Viale está ocupada con sus proyectos actorales.

Qué dijo Mirtha Legrand sobre su posible vuelta a la televisión

La conductora y actriz fue premiada por su trayectoria en la gala de los Premios Magazine en Rosario, evento donde también fueron reconocidos Raúl Lavié y Soledad Pastorutti. "Este año no he trabajado, todavía, veremos qué pasa. Están difíciles los canales. Todos los días le pido al Señor que me dé salud para seguir trabajando", sostuvo Mirtha Legrand en su discurso de agradecimiento, deseosa de volver a la pantalla chica con sus cenas o almuerzos. Y sumó: "Soy una mujer famosa en mi país y ahora me voy a dedicar a hacer el bien, pero no dando cosas materiales, sino ayudando a la gente. Me ocupo de eso y me da placer. Quiero que toda mi vida no sea en vano, solamente haber sido famosa, tener éxito. Quiero hacer algo por mis compatriotas".

Por otro lado, Marcelo Tinelli le hizo una fuerte propuesta a la diva de los almuerzos respecto al canal donde trabaja como gerente artístico: "Ojalá querida Mirtha Legrand puedas venir este año con nosotros a América TV. Sería un placer. Te queremos volver a ver en la tele y en nuestra pantalla".