Sorpresiva despedida de Rocío Marengo en ShowMatch con un palito a Telefe: "Me hizo mucho daño"

¡Conmoción! Rocío Marengo reveló el drama personal que vive por culpa de Telefe y anunció en ShowMatch que se retira. La noticia causó sorpresa en el conductor Marcelo Tinelli.

En las últimas horas, en ShowMatch se vivió un momento de absoluta tensión y conmoción. Rocío Marengo sorprendió a Marcelo Tinelli y expuso el dramático momento que vive a nivel personal. Luego de exponer la triste relación que lleva con su novio Eduardo Fort, reveló que se despedirá de la TV argentina y que, en gran parte, se debe al daño que le hizo Telefe, donde participó de MasterChef Celebrity.

En un ida y vuelta muy triste, Marengo contó en detalle qué es lo que pasa con su pareja: "Son muchos años y me duele exponer esto porque a veces no hay vuelta atrás. Sé muy bien quién soy, lo que hice por él y su familia. Hay cosas que no me merezco. Lo elijo una y mil veces. En todos estos años tuvimos separaciones cortitas, pero también me canso porque siento que deja pasar la vida".

Luego, y de manera inesperada, la modelo resaltó que dejará de trabajar en la televisión: "Yo soy una mina de 41 años, cumplí en mi laburo. Este certamen lo tomo como una despedida. Me gustó rearmarme". Tinelli, que no pudo procesar rápidamente el anuncio, le consultó: "¿Despedida de dónde?". Y Marengo resaltó: "Del trabajo, de los medios. Y la verdad que este programa me rearmó". En referencia a la maña experiencia que tuvo en MasterChef, por Telefe, indicó: "Venía de un proyecto que me había hecho mucho daño".

Marcelo Tinelli y Rocío Marengo, en ShowMatch.

"Hace 20 años que trabajo y los medios tienen que valorar y darle a la mujer el lugar que merece. Yo no soy la novia de... Eduardo Fort es mi novio, pero no necesito que me lo aclaren. Durante cinco años no hablaba de mi relación. Ahora que se sabe que estoy con él la gente habla y dice: 'Ay, bueno...'", añadió la mediática.

El conductor de ShowMatch intentó contenerla y le marcó: "Queremos verte bien. Vos sos una muy linda mujer con esa sonrisa". Una vez más, Marengo marcó el mal momento que transita con su pareja, quien es hermano de Ricardo Fort: "Estoy colapsada. Yo lo amo a Edu, pero necesito que se la juegue. La vida pasa, Marce. En esta pandemia quedó muy claro. Acá no importa lo que tenés, acá es vivir el momento y acompañar a tu pareja".

Rocío Marengo expuso el maltrato que sufrió en MasterChef Celebrity

En una entrevista que le concedió a Implacables, Marengo dejó en claro que la pasó mal durante su participación en la primera temporada de MasterChef: "Sufrí un montón, no me gustó, no la pasé bien. Lamento mucho haber tenido que pasar todo por eso. De hecho, por eso elegí ni ir a la final, porque fue un lugar donde yo no estuve cómoda".

Asimismo, indicó que la producción de Telefe decidió quitar diferentes escenas en las que fue maltratada por el jurado: "Si me humillan, me hacen llorar y eso sale al aire yo no digo nada. Ahora, si me humillan y no lo ponen al aire parece que lloro porque pasó una mosca volando. Eso es lo que a mí no me gustó".