Sorpresa en Telefe: Georgina Barbarossa abandonó su programa por culpa de un chip sexual

Los motivos por los que Georgina Barbarossa dejó la conducción de su programa. Toda la verdad sobre A la Barbarossa.

Georgina Barbarossa es el nombre de la jornada ya que no estuvo presente en su programa de Telefe. Al comenzar A la Barbarossa, los televidentes esperaban verla ingresar al estudio y saludar a sus panelistas. Sin embargo, Telefe decidió que Robertito Funes Ugarte aparezca por la puerta y sorprenda a la audiencia.

Los motivos por los que Georgina Barbarossa se ausentó al programa de A la Barbarossa y Telefe decidió poner a Robertito Funes Ugarte en su lugar, aparentemente, tendrían que ver con el chip sexual que se colocó hace pocas horas. La razón por la que se supuso esto tiene que ver con las palabras del conductor suplente al iniciar el envío del día viernes.

"Buenos días, un beso para Georgina en toda su anatomía corporal", fueron las palabras con las que Robertito Funes Ugarte inició el envío de A la Barbarossa este viernes. Curiosamente, 24 horas antes, Georgina Barbarossa habló sobre los cambios en su cuerpo tras instalarse el chip sexual.

Refiriéndose a su cambio, Georgina expresó: “¿Saben por qué estoy así? No voy a acercarme porque tengo miedo de destrozarlos, hoy no paro. Me puse el chip. No los puedo besar porque me abalanzo”. Lo cierto es que, al día siguiente, Barbarossa se ausentó y, según parece, su intervención tuvo algo que ver.

Telefe levanta A la Barbarossa por un polémico motivo

Telefe es uno de los canales más vistos por los televidentes argentinos. Es por esta situación que, de acuerdo a mediciones y comportamiento del público, decide tomar decisiones drásticas que afectan directamente a su grilla. En este caso, en el canal "de las pelotitas" decidieron levantar el programa A la Barbarossa por un motivo contundente.

La medición del rating es un elemento frío y objetivo para ejecutar directivas, y este es uno de los puntos en los cuales las autoridades de Telefe se escudaron para tomar la decisión. Sin ir más lejos, ya hay reemplazo para A la Barbarossa y de este modo la grilla quedó completa.

De acuerdo a la información brindada por Foro Medios en Twitter, las emisiones dominicales de A la Barbarossa podrían no emitirse más por bajo rating. Sin ir más lejos, el pasado domingo Telefe decidió poner al aire la vieja película Esa maldita costilla.