Sorpresa en el espectáculo por lo que se supo de La China Suárez y Franco Colapinto: "Juntos"

La China Suarez y Colapinto fueron vistos en Madrid.

La China Suárez (32 años) y Franco Colapinto (21 años) son tendencia en las redes sociales desde hace horas después de que se supiera lo que hicieron juntos. El piloto de Fórmula 1 y la actriz fueron captados por las cámaras de un grupo de fans en la vía pública de Madrid (España).

En la actualidad, el piloto es uno de los más resonantes del momento en Argentina por su presente en el circuito más relevante del automovilismo mundial y también por sus respuestas ocurrentes en sus entrevistas. De ese modo, las recientes imágenes suyas junto a Suárez causaron revuelo en las redes sociales, tras ser vistos en una noche madrileña.

En el video viral, se puede ver a La China junto a Colapinto caminando juntos por las calles de Madrid tras compartir una cena. Si bien el metraje dura apenas unos segundos, se puede ver con claridad a las celebridades disfrutar de la noche europea. "Chau China, reina", le gritó la persona que grababa a la actriz de tiras como Casi Ángeles y Argentina, Tierra de Amor y Venganza.

Al mismo tiempo, el panelista de LAM, Pepe Ochoa, sumó información al respecto desde las redes sociales del programa. "Franco Colapinto y la China Suárez juntos en una noche romántica en Madrid. Fueron a comer a un restaurante, ella llegó primera, él después. Más tarde estuvieron en un reservado exclusivo para ellos pero luego se mostraron bastante divertidos y románticos. De ahí salieron caminando juntos", escribió el comunicador.

La China Suarez tiene 32 años.

El cruce de La China Suárez y Cris Morena en el Gran Rex

La actriz fue parte del homenaje a la productora que le hicieron desde el canal de streaming Olga y, en medio de una charla con sus excompañeros de Casi Ángeles, ambas protagonizaron un tenso momento. "Todavía me acuerdo de los gritos de Nico y la China en los pasillos, matándose a los gritos. Estaban demasiado enamorados en ese momento”, comentó Cris Morena. Por su parte, la China Suárez intentó explicar la situación: "No, era mucha la convivencia. Era mucha intensidad, estábamos mucho tiempo juntos".

Yanina Latorre criticó a La China tras su ruptura con Lauty Gram

"Blanquearon y algo pasó, ella hizo un posteo que decía 'no estoy de novia ni lo voy a estar hasta encontrar un hombre que valga la pena y no mienta', se ve que Lauty le mintió. Ella te cuenta todo esto en historias. Después vos lo contás y te meten juicio, te odian, te llama", soltó la panelista. Y agregó: "Chicas usen Whatsapp, usen Telegram, dense la cabeza contra la pared porque después cuando el notero las va a buscar te dicen 'quiero hablar de mi carrera y no de mi vida privada', entonces, ¿para qué mierda posteas eso? ¿Por qué no subís partes de la novela? Lauty Gram es otro pelotudo, pero se lo perdono porque tiene 20, la China Suárez tiene 3 pibes y tiene 30, pero subió 'soltero y sin apuro'. ¿Todo tiene que ser un comunicado? ¿Todos tienen 12 años? Es bien para el consultorio, ¿qué le pasa a esta gente? Me sacan de quicio".