Sorprendentes declaraciones de Luciano Castro sobre Flor Vigna: "No me miraba"

El actor destapó la verdad sobre su vínculo con la campeona de Bailando por un sueño. Luciano Castro y Flor Vigna salen desde finales del año pasado.

Luciano Castro se pronunció sobre su relación amorosa con Flor Vigna y compartó este vínculo con los de su pasado. El actor habló sin tapujos ante el presente que vive con la bailarina y cantante y cuáles son sus proyectos a un futuro cercano.

"Jamás me relacioné con una chica más joven en mi vida. No me hubiese animado nunca de no haberme sentido correspondido. Si ella no me miraba dos veces, no hubiera pasado nada", expresó el exesposo de Sabrina Rojas en diálogo con Catalina Dlugi en su programa radial.

Castro continuó en alusión al desbordante amor que siente por su pareja y soltó un edulcorado comentario: "Flor es más linda por dentro que por fuera y no lo digo yo que soy el novio que está perdidamente enamorado, tardan ocho minutos en embelesarte de ella. Es cero careta, no habla de más si no lo siente".

El actor de la obra teatral Desnudos se refirió a la fiesta sorpresa que Vigna, Rojas y toda su familia le organizó por su cumpleaños y se mostró muy feliz al respecto: "Me organizaron una fiesta sorpresa, qué más quieren. Dije estoy logrando cosas, no es ganarme un Martín Fierro, eso alimenta mi ego artístico, lograr cosas es mirar a los ojos aquellos que estuvieron siempre".

La sentida dedicatoria de amor de Flor Vigna a Luciano Castro

Vigna compartió en una de sus historias de Instagram un boceto de la letra de una de sus próximas canciones y quedó claro que estaba dedicada a su pareja. "Gracias por escribir una hoja en blanco conmigo. Me hacés bien. Soy fanática de nuestras risas, de nuestros besos y aventuras", comenzaba el escrito que había salido desde el alma de la artista. Y seguía: "Gracias por motivarme a lograrlo todo. Por este amor tan pasional y sano. Me encantó este nuevo capítulo juntos. 13/02/22. Te amo".

"La música me apasiona, me toca y me toma mucho. Y trabajar con amigos está bueno porque estamos dispuestos a crear a toda hora y en todo lugar", explicó la celebridad en diálogo con Caras, al referirse al lanzamiento de su carrera como cantante, proyecto que soñaba desde hacía años. "En algunas canciones escribí mi diario íntimo más o menos. A veces no te das cuenta y sos vos la que estás ahí en la canción", concluyó Vigna y aseguró que puede dejar pistas a la prensa en el contenido de sus creaciones.