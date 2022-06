Soledad Pastorutti se sacó y reaccionó ante una fuerte crítica: "No traiciono nada"

La cantante oriunda de Arequito fue lapidaria con una usuaria de Instagram que la criticó por una elección en La Voz Argentina. Soledad Pastorutti le respondió de manera contundente a la joven.

Soledad Pastorutti reaccionó en su cuenta de Twitter ante un mensaje que la acusaba de traicionar a la música. La cantante se encuentra con mensajes de este tipo por ser jurado en el reality show La Voz Argentina, rol en el que es casi imposible contentar a todo el público.

"Si siempre se van a dar vuelta con la música de mierda que escuchan o les gusta a ustedes no tiene gracia eh? Soledad, no traiciones vos al genero si ellos no lo hacen", reza el mensaje que escribió en una de sus publicaciones de Twitter la usuaria Vicky Tigre.

La intérprete de Tren del Cielo pudo haber obviado el posteo de Vicky y responder solo los buenos comentarios hacia ella, pero decidió sacar a flote su costado más guerrero y le contestó con altura a la joven. "Yo no traiciono a nada, ni a nadie. Me puedo equivocar pero verás que siempre que me gusta algo me doy vuelta. El folclore esta muy presente en mi equipo, solo tengo 28 lugares", explicó "La Sole" en alusión a la diversidad de géneros que necesita conseguir para su equipo, en el que la cuota folklórica ya estaría cubierta.

La usuaria de Twitter no tardó en responderle a Soledad y se mostró más conciliadora en su segundo descargo: "Quizás traicionar no era la palabra correcta, pero que bronca da, cada vez hay menos participantes que eligen cantar folclore, y los pocos que lo eligen justamente son los que vienen de las provincias. Por suerte será obligatorio enseñarlo en todas las escuelas públicas".

La defensa de los fans de Soledad a su ídola