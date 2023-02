Sofía Aldrey cruzó a Estefanía Berardi en vivo por Fede Bal: "Que deje de mentir"

Sofía Aldrey, ex de Fede Bal, apuró a Estefanía Berardi en LAM por haber negado ser una de las tantas amantes del actor.

Sofía Aldrey apuntó contra Estefanía Berardi en LAM (América TV) por haber negado ser la amante de Federico Bal, quien era su novio hasta hace unos días.

El escándalo estalló cuando Sofía descubrió que Bal la engañaba con diferentes mujeres de la farándula, entre ellas Estefi. Apenas lo descubrió, llamó a Yanina Latorre, también panelista de LAM, y le pasó todos los chats íntimos del actor con otras mujeres que probaban sus infidelidades. Entre todos esos chats sexuales, había uno con Berardi.

Estefanía negó la veracidad de esos chats y dijo que habían sido trucados, pero ni los millones de televidentes ni sus propios compañeros le creyeron. En medio de esta polémica, Aldrey le mandó un contundente mensaje a Berardi a través de Latorre y Ángel de Brito lo leyó en vivo en LAM.

Dicho mensaje decía: "Yani: no me senté en la computadora de casa para mandar un mail. Encontré el Instagram abierto, no hackee nada. Lo vi, lo leí y es todo verdad. Que deje de mentir Estefi. Está todo grabado, no es un copy paste. ¿Por qué sigue negándolo? ¿Qué tiene que ocultar?".

Y frente a los que la acusan de mentir y de haber trucado los chats de Estefanía y Bal, Sofía señaló: “’¿Por qué voy a mentir? ¿Qué gano con esto? Odio estar expuesta de esta manera y en esta situación. No quiero fama, no quiero estar en la tele, no tengo nada que ver ni tengo nada contra Estefi. Son tantas que es una más del montón, pero es la más reciente y me indigna que siga mintiendo’”, leyó Ángel de Brito.

Por último, Aldrey destacó que su único objetivo con esto es "que se sepa la verdad de que cómo él manipula y lastima". "Ya se terminó para mí, ya está todo dicho. Esto no es un simple chusmerío de cuernos, es un tipo patológico con un problema de que utiliza a la gente y lastima. Yo estoy triste, solamente hablo para que se sepa la verdad porque no me interesa estar en este medio, pero sí que se sepa cómo es él”, cerró el conductor.

El fuerte cruce entre Estefanía Berardi y Yanina Latorre por los chats con Fede Bal

A pesar de que Yanina Latorre tenía los chats entre Fede Bal y Estefanía Berardi, no tenía en mente mandar al frente a su compañera. Sin embargo, la "angelita" se adelantó a los hechos y, por las dudas, se comunicó con el abogado Fernando Burlando para que nadie del medio filtrara esas conversaciones. Además, publicó una historia de Instagram diciendo que filtrar chats era ilegal y que si alguien lo hacía, se las iba a ver con su abogado.

"No sé de qué chats habla Yanina. Si tiene chats, esos chats no son míos. Mostrar chats privados sin consentimiento es ilegal, y peor si es algo trucho que a mí me lo adjudican", dijo Estefi en diálogo con Intrusos (América TV). Por su parte, la esposa de Diego Latorre aseguró que no tenía pensado exponer así a su compañera y que ella misma se mandó al frente sola.

"Dije toda la verdad, me molesta muchísimo la mentira. Yo nunca dije que tenía chats de Estefi, ayer estuve todo el programa hablando. Yo no soy mala compañera, en ningún momento se me pasó por la cabeza mostrar el chat de Estefi", comenzó Yanina. Y cerró: "Es patético lo que está haciendo, se auto incriminó sola porque empezó a llamar a Burlando. Si Burlando dice 'por favor no pasen los chats', es porque los chats existen".