Sin Tinelli, Guillermina Valdés pasará el verano con un famoso actor

La actriz Guillermina Valdés se prepara para un verano en Mar del Plata, que la tendrá muy cerca de un popular actor de telenovelas.

Separada de Marcelo Tinelli, Guillermina Valdés apostó por un nuevo proyecto para el verano en Mar del Plata y estará muy cerca de un famoso galán de telenovelas argentino, que acaba de volver de Hungría tras grabar como jurado en la versión local de Bailando por un sueño. La primicia sobre el futuro de la actriz que recientemente fue parte del big show musical ¿Quién es la máscara? (Telefe).

Tal como publicó el portal web de Laura Ubfal, Valdés fue convocada para el elenco de la obra Los 39 escalones, que tuvo una temporada en el teatro Picadilly (Avenida Corrientes 1524) y ahora se presentará en Mar del Plata. Con el rol otrora encarnado por Andrea Rincón, la ex de Tinelli compartirá cartel con el galán Facundo Arana, conocido por las telenovelas Muñeca brava, Padre Coraje y Sos mi vida.

Los 39 escalones es un texto creado por Alfred Hitchcock y John Buchan, con 150 personajes interpretados por solamente 4 actores. Durante varias temporadas estuvo en cartel en Broadway, Londres, Madrid y 20 países en el mundo; y fue galardonada con dos premios Tony y un Laurence Olivier. En Los 39 escalones, un hombre con una vida aburrida, conoce a una misteriosa mujer que dice ser espía. Cuando la lleva a su casa, ella es asesinada. Antes de que se pueda dar cuenta, el hombre se encuentra perseguido por una organización llamada Los 39 Escalones que no le perderá pisada en una cacería humana por todo Estados Unidos.

La puesta argentina se completa con las actuaciones de Maxi de la Cruz y Freddy Villareal. De otras versiones locales participaron figuras como Fabiana García Lago, Fabián Vena, Fabián Gianolla, Nicolás Scarpino y Diego Ramos, entre otros. La dirección es de Manuel González Gil.

Tinelli contó la verdad de su relación con Guillermina Valdés: "Había un pacto"

Marcelo Tinelli se expresó luego de que Guillermina Valdés participara en ¿Quién es la máscara? y reveló la verdad sobre su relación actual con quien fue su pareja. Luego de que la actriz protagonizara un programa de Telefe que compitió hasta último momento con Canta Conmigo Ahora en la batalla por el rating, el conductor de El Trece no dejó lugar a dudas: "Había un pacto".

Consultado por LAM sobre su opinión al observar a Guillermina Valdés aportando su talento en la competencia, Marcelo Tinelli fue contundente: dio a entender que actualmente no se entera de las novedades laborales de su expareja, ya que no le contó acerca de su incursión en Telefe debido a un pacto de confidencialidad.

"No me molestó, cero. Conociendo a las personas no creo que haya sido así para nada. Son especulaciones que puede hacer cualquiera", sentenció Tinelli. Luego, en LAM le consultaron: "¿Ella te comentó que iba a estar en el programa o no te dijo nada?".

Dejando en claro que ya no tienen la misma comunicación que antes, Marcelo Tinelli reveló que Guillermina Valdés no le confió su secreto laboral: "No, creo que había un pacto de confidencialidad. Así que no (me dijo nada) pero está todo bien".