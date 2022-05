Sin darse cuenta, Sebastián Yatra reveló intimidades de otros artistas a Susana Giménez

Salió a la luz un video secreto de Sebastián Yatra haciéndole una confesión a Susana Giménez y se armó un escándalo.

Sebastián Yatra se convirtió en tendencia en las redes sociales tras la filtración de un video privado. En el clip, aparece sentado en una mesa conversando con Susana Giménez mientras cenaban. Aunque creían que nadie los estaba escuchando, una cámara logró captar sus rostros y sus voces en el momento exacto en el que Yatra reveló intimidades sobre los cantantes Camilo y Rauw Alejandro.

Camilo está casado con Evaluna Montaner, la hija de Ricardo Montaner, y acaban de tener a su primera hija juntos. Por su parte, Rauw Alejandro está en una relación con Rosalía. Aunque ambas parejas se muestran sumamente unidas y felices a diario en sus redes sociales, Yatra, que los conoce muy de cerca, aseguró que no es lo que parece.

En este momento, el ex de Tini Stoessel está de visita en el país para grabar un nuevo programa con Susana. Es por esto que recorrieron Buenos Aires de noche, cenaron en una pizzería e incluso viajaron en colectivo. En una de esas cenas, que supuestamente era íntima, alguien filmó a Yatra mientras le decía a la conductora: “No están enamorados. Ni Camilo ni Rauw están enamorados. Mira, me he dado cuenta en los años que llevo trabajando en esta profesión”.

Aunque no llega a escucharse más que eso ya que el clip dura muy pocos segundos, se puede ver claramente el gesto de sorpresa de Susana, quien le pregunta atónita: “¿Es cierto lo que me dijiste? ¡No puede ser!”. Rápidamente, el video se viralizó en las redes y se armó un enorme escándalo. Mientras la mayoría de los internautas están convencidos de la palabra del músico, otros sospechan y creen que se trataría de una broma.

“¿Qué sabe él? Si salía con Tini y la gorreó con Danna Paola”, opinó un usuario de la plataforma, totalmente desconfiado de las fuentes de Yatra. “Supongo que precisamente por eso es que lo sabe: hacen marketing y prensa con sus relaciones como él con Tini. Es todo una farsa para vender. En mi caso ni sabría quienes son Camilo ni Evaluna si no fuese por el circo de enamorados que hacen”, reflexionó otro usuario.

La palabra de Sebastián Yatra sobre el nuevo romance de Tini Stoessel

Desde que se confirmó que Tini comenzó una relación con Rodrigo de Paul, sus fanáticos no paraban de preguntarse cuál sería la reacción de Sebastián, quien mantuvo una larga relación con la artista y luego la dejó. Al ser consultado al respecto, el cantante expresó: “Mi corazón está en paz, está tranquilo y dejando que la vida me lleve por donde tiene que transitar”. Además, destacó que está soltero pero que le gustaría volver a encontrar el amor algún día y convertirse en padre.