Silvio Soldán intentó seducir a Jimena Monteverde en el programa de Mirtha: "Las rubias me dan miedo"

Silvio Soldán sorprendió a la mesaza de Juana Viale con su movida seductora hacia Jimena Monteverde, la cocinera del programa.

Silvio Soldán pasó por Almorzando con Mirtha Legrand, actualmente conducido por Juana Viale, y cuando se encontró con la cocinera, Jimena Monteverde, le tiró un piropo que generó risas y dio mucho de qué hablar en la mesaza.

Cada vez que llega un invitado, Jimena interactúa con ellos y suelen darse intercambios muy cómicos frente a las cámaras. Como todos los días, la cocinera profesional se acercó a la mesa para mostrar el postre del día: un carpaccio de frutas de estación con un cremoso de chocolate blanco. Inmediatamente, Soldán soltó un comentario que la dejó perpleja.

Aunque el conductor de televisión contó que está en pareja con una mujer llamada Susana, no pudo evitar tirarle un comentario seductor a Monteverde cuando la tuvo al lado. “Qué rico” dijo, en referencia al postre, y le confesó: "¿Sabés por qué yo no le dije nada? Porque las rubias me dan miedo”.

“¿Yo sabés qué? Con Silvio hay que tener cuidado. Mejor me voy, en un rato vuelvo”, respondió ella mientras se reía al igual que el resto de los invitados, a lo que Soldán le contestó: “¡No te pierdas!”. “Pero le dijiste que te daba miedo, se va!”, le contestó Juanita entre risas, mientras otro de los presentes exclamó en voz alta: “¡Qué rápido se acostumbra!”.

Silvio Soldán recreó el ping pong de Feliz Domingo en Almorzando con Mirtha Legrand

En honor a los viejos tiempos en su programa Feliz Domingo, Soldán desafió a los invitados y a Viale a jugar a su famoso juego: el ping pong de preguntas y respuestas. “Vamos a recordar el ping pong de preguntas y respuestas. Son diez preguntas para cada uno de los participantes, aquel que responda la mayor cantidad de preguntas correctas gana un premio: una copa de champagne de una botella que quedó de la semana pasada”, comenzó.

Roberto Moldavsky fue el primero en pasar y tuvo que responder preguntas acerca de nombres de calles de Buenos Aires, cuál es el nombre de la ministra de salud de la Nación, el equipo de fútbol del que Mirtha Legrand es hincha y demás preguntas, mayormente sobre política y cultura general.

Flavia Palmiero fue la siguiente en participar y tuvo que contestar preguntas del mundo de la farándula argentina, como “¿Cuál es el nombre de la hija de ‘La China’ Suárez y Benjamín Vicuña”, “¿Elián Ángel Valenzuela es el nombre de qué famoso cantante argentino?”, “¿En qué club juega Mauro Icardi?” y, para cerrar, Soldán la desafió a completar la famosa frase de Mirtha Legrand: “Como te ven te tratan, y si te ven mal, te maltratan”.