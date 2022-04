Silvina Luna salió de la internación y tomó una drástica decisión: "Estoy volviendo"

Silvina Luna regresó a El Hotel de los Famosos después de haber estado internada por problemas de salud: su emotiva reflexión.

Silvina Luna volvió a El Hotel de los Famosos, el reality conducido por “Pampita” y “El Chino” Leunis en El Trece, tras su repentina salida. Debido a sus problemas de salud recurrentes, la modelo tuvo que retirarse de un día para el otro para ser internada. Durante todo este tiempo, sus compañeros se preocuparon mucho por ella y la recibieron con mucha calidez cuando la vieron entrar por la puerta.

A lo largo del reality, los participantes deben enfrentarse a distintos desafíos físicos. Como el estado de salud de Silvina quedó muy delicado después de la mala praxis de un cirujano que la operó años atrás, su rendimiento no es el mismo que el del resto de sus compañeros. En uno de los ejercicios, se descompensó y tuvo que salir del set para internarse. Ahora, volvió recuperada y con muchas ganas de seguir en el programa.

“Estoy volviendo, no lo puedo creer. Abro la puerta del hotel… muchos nervios de volver a encontrarme con mis compañeros”, expresó Silvina en su regreso y contó cómo fueron estos días para ella. “Yo me fui de acá del hospital y del hospital acá, sin escalas. No pasé por mi casa, estuve cinco días en cama. Hoy llego acá y, de a poquito, empiezo a mover el cuerpo y vuelvo a la normalidad de mi vida”, continuó.

Sin embargo, esta recaída le sirvió para entender que tiene que tomar muchos cuidados que, “por la emoción de la primera semana” había pasado por alto. “Cuidados que tienen que ver con más hidratación, comer sin sal, alinearme más con las comidas, regenerar el cuerpo después de cada ejercicio, no tomar sol… Varias cositas, pero bueno. Estoy con mucha energía y ganas de disfrutar cada minuto. Me cambiaron la medicación, me van a ver un poco hinchadita de cara por eso”, señaló.

Después de tantos años lidiando con su salud y un largo camino por delante, Silvina aprendió una lección que le sirvió mucho para sobrellevar sus enfermedades. "Soy una persona solitaria y estoy aprendiendo a que es re lindo abrirse y compartir. Aprendí a pedir ayuda. Este tratamiento es de por vida, pero no quiero estar en mi casa encerrada. La vida continúa y con estos cuidados puedo seguir viviendo y disfrutando. Siempre voy a elegir el amor y la esperanza y no quedarme en un lugar de víctima", reflexionó.

Como la producción de El Hotel de los Famosos ya sabía de antemano que Silvina iba a ausentarse algunos días para internarse o ir a consultas médicas, le dieron un permiso especial e incluso le pusieron enfermeras y una ambulancia a su disposición. El primer síntoma que le agarró fue presión alta. “Me dolía la cabeza y tenía palpitaciones, allá me tomaron la presión y me dio que la tenía alta”, explicó. Inmediatamente, las enfermeras le mandaron a hacerse análisis de sangre. Cuando notaron que los resultados estaban mal, le dijeron que tenía que internarse en una clínica.

Los problemas de salud de Silvina Luna tras la mala praxis de Aníbal Lotocki

Años atrás, Silvina se hizo algunas cirugías estéticas con el doctor Aníbal Lotocki, quien le hizo una mala praxis inyectándole metacrilato sin que ella lo supiese, dejándola así con enfermedades crónicas de por vida. Desde entonces, la actriz sufre de una enfermedad renal crónica, toma corticoides todos los días de su vida y tiene que internarse a menudo.

“No tenía a mis papás para que me aconsejen. Tenía un cuerpo privilegiado, no necesitaba operarme. Me encontré con una persona que abusó de mí física y psicológicamente. Abusó de mi confianza al contarme que me iba a poner algo que no era, abusó de mi confianza diciendo que me lo iba a colocar en una parte del cuerpo y al entrar al quirófano me empezó a dibujar otras partes”, contó en diálogo con LAM (Los Ángeles de la Mañana). Después de años de lucha en la Justicia, Lotocki fue condenado en febrero de 2022 a 4 años de prisión y 5 de inhabilitación para trabajar como medico.