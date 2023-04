Silvina Luna reveló la verdad de su problema de salud: "Me aferro a eso"

La finalista de la segunda temporada de Gran Hermano en Argentina habló sobre sus problemas de salud. Silvina Luna está en lista de espera para un trasplante de riñon.

Silvina Luna rompió el silencio sobre sus problemas de salud y contó cómo atraviesa este momento de su vida. La modelo y celebridad de televisión se encuentra en espera de un trasplante de riñón.

"Yo caí en la trampa de los estereotipos. Que no existen en realidad, pero yo quería verme de determinada manera. Estaba en una etapa de teatro de revista, trabajaba con el físico. Yo creía que quien era no era suficiente. Creo que ahí empezó todo. Y después tuvo sus consecuencias", comenzó su descargo Silvina, en diálogo con María Laura Santillán en Infobae, sobre los mandatos estéticos que la llevaron a hacerse intervenciones en su cuerpo que le causaron graves problemas de salud.

Luna aseguró que el médico que la atendió en su momento, Aníbal Lotocki, le planteó el tratamiento como algo inofensivo y sin consecuencias en su organismo. "Y compré. Lo veo mucho ahora, yo veo chicas de 20 años que se tocan la cara y ya empiezan con el botox, con los rellenos, y en algún momento somos esclavas de eso porque es un círculo vicioso, no parás más. Entonces, hay que tener mucho cuidado y realmente darse cuenta de lo valiosos que somos, que tenemos este cuerpito para esta vida y hay que cuidarlo", agregó la modelo.

"Al año me hice un estudio de laboratorio y salió que tenía ahí algunos desajustes. Empezaron a investigar y lo asociaron con esto. Hipercalcemia es lo que me produjo. Después se empezó a estudiar y había otras chicas también que padecían lo mismo. Por eso llegamos al juicio oral hace poco, hice mi parte en la Justicia", sumó Luna.

La actriz reveló que hace diálisis tres veces por semana y continuará con ese proceso hasta su trasplante. "Habían dicho que estaba en la lista, que iba a ser pronto, pero todavía falta. Te hacen muchos estudios antes de eso. Pero sí, voy camino al trasplante", aseguró Silvina.

Silvina Luna, sobre su difícil vínculo con sus padres

"En aquel entonces estaban demasiado inmersos en sus mambos y peleando mucho entre ellos. Tenían 22 años. Eran como adolescentes intentando ser papás. Y llegué a sentir que no me veían. No, no me veían”, recordó Luna en diálogo con Sebastián Soldano. Y sumó: "Le costaba muchísimo demostrar amor, sobre todo físicamente. No recuerdo abrazos ni besos de su parte. Papá y mamá tenían una relación tormentosa".