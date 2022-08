Silvina Luna fulminó a El Polaco al hablar de su romance: "Me la hizo parir"

La actriz y conductora de TV habló de su vínculo con el cantante y aseguró que no fue sano. Silvina Luna y El Polaco fueron pareja cuando participaban del Bailando por un sueño.

Silvina Luna volvió a referirse a su vínculo sentimental con "El Polaco" tras años del final de su relación. La actriz y conductora de televisión que comenzó su carrera en la segunda edición de Gran Hermano dejó en claro que su vínculo sexoafectivo con el intérprete de Deja de llorar no fue sano.

"¿El Polaco es lo peor de tu lista?", le consultó Ángel de Brito a Luna, quien acudió a LAM como invitada. "No, ninguno es el peor. Pero hay varios tachados. Fue un delirio. Fue un año, entre Carlos Paz y el Bailando", respondió la personalidad de televisión.

Yanina Latorre le consultó a Luna si en ese momento era consciente de que "El Polaco" no tenía anda que ver con su personalidad, basada en la tranquilidad. "Igual algo de todo eso había en mí, por algo... Pero me la hizo parir, toqué fondo mal cuando terminé con él. Quedé mal", contestó la modelo. Y cerró: "Porque fue una relación muy intensa. Tóxica. Me costó un tiempito salir de ahí".

Silvina Luna contó que tuvo un romance con Aíto de la Rúa

"Si fui novia, no hablo mucho con él. La última vez que lo vi fue en Marruecos, fui a un evento de un hotel que inauguraba Aíto, lo vi pero onda amigos. Tuvimos un romance de un verano nada más. Es un divino", comentó Luna ante las preguntas de De Brito y sus panelistas tras hablar de la relación del hijo del expresidente con Dignity Rivero. "Fue un romance de verano en Punta (del Este), aunque duró un poquito más acá. Es muy buena persona, un divino. Me gusta la pareja con Calu, como que los re veo juntos. Está con un proyecto en Ámsterdam con todo el tema de los hongos y como afecta psicológicamente, también para problemas de salud mental", agregó la ex Gran Hermano.

El equipo de LAM había informado que Rivero y De la Rúa saldrían desde hace tres años pero oficializaron su relación hace poco tiempo. "Cuando estaba conmigo también estaba en esa movida, siempre creo que estuvo en una búsqueda como por ese lado. A mí él no me metió en eso, lo mío fue desde chica, un poco solitario mi camino, pero me fui cruzando gente que estaba un poco alineada o que resonaba con eso", contó Luna.