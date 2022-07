Silvina Escudero deslizó un palito para Jey Mammón: "Tendría que haber seguido"

Silvina Escudero rompió el silencio sobre el final inesperado de Los Mammones, el ciclo conducido por Jey Mammón.

Silvina Escudero, quien fue parte de Los Mammones (América TV) en 2021, se abrió sobre el abrupto final del programa y brindó detalles exclusivos sobre la inesperada decisión que tomó el conductor. Sin previo aviso, la modelo se quedó sin ese trabajo casi de un día para el otro.

Jey Mammón, conductor de Los Mammones, logró despegar su carrera en los medios gracias al programa. A pesar del éxito que tuvo, el ciclo terminó de manera sorpresiva cuando a Jey le llegó otra propuesta: conducir La Peña de Morfi (Telefe). Escudero se explayó sobre esto durante una entrevista con Socios del Espectáculo (El Trece) y contó cómo fue a charla privada que tuvo con Mammón en aquel entonces.

"Jey habló con nosotros previo a que sea público que se terminaba y nos dijo: ‘Miren, tengo otra propuesta que todavía no está 100% definida’. Como cabeza del programa, estuvo bueno que haya venido a hablarnos antes que nos enteráramos por la prensa o que de repente se termine todo", reflexionó Silvina.

"El programa fue un suceso, tenía su apellido... Pocas veces en la historia de la tele ha sucedido eso. Y la realidad es que Jey es una persona muy talentosa y espontánea. Hace cosas que no todo el resto de los artistas logra y puede llevar a cabo", remarcó Escudero. Sobre la decisión, opinó que hubiese estado bueno que Jey haya seguido con el programa "al menos un año más, ya que el ciclo recién se estaba gestando".

"Es súper talentoso desde siempre. Además venían invitados que no iban a ningún otro programa, que hacía años no daban una nota, y se abrían a pleno con él", agregó Silvina. Sin embargo, la modelo también reconoció que seguramente para Jey fue muy difícil tomar esa decisión, ya que trabajar en televisión es algo muy difícil porque "un día sos Dios y al otro día no sos nada".

La razón por la que Jey Mammón decidió irse de Los Mammones

Tras el fallecimiento de Gerardo Rozín, conductor de La Peña de Morfi, Jey fue elegido para ocupar su puesto. Si bien Mammón se mostró muy agradecido por esta posibilidad, reconoció que no fue una tarea sencilla, con una gran carga emocional. "La Peña es un programa que Gerardo creó. Es su creación la casa de la música y tiene un equipo que funciona solo. Fue complicado porque tiene que ver con Gerardo, que lo dejó en marcha”, explicó en diálogo con Andy Kusnetzoff.

"Es un lugar que me queda cómodo. Yo estoy feliz, orgulloso y agradecido de ocupar ese lugar. Por eso yo creo que él está presente cada domingo en esa peña y también se que está contento de que los músicos puedan tener esa llama encendida", reflexionó el conductor. Y citando a Eugenia Quibel, la esposa de Rozín, Jey señaló que el programa "es una antorcha que se va pasando de mano en mano" para mantener vivo ese espacio dedicado a la música.