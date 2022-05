Silvia Süller contó que fue amante de Jorge Rial y lo fulminó: "Le doy un 3"

La estrella de TV reveló detalles íntimos de su experiencia con Jorge Rial y lo dejó mal parado. Según contó, Silvia Süller salió con el periodista en los comienzos de su camino en los medios.

Silvia Süller afirmó que tuvo una experiencia sexual con Jorge Rial y fulminó al periodista de Radio 10 con un impensado dato sobre su performance en la intimidad. La hermana de Guido Süller reveló que fue amante del exconductor de Intrusos durante tres años en los inicios de su carrera.

"La amante era yo, después me aburrí porque él en realidad no sabe hacer las coas. De 1 a 10, le doy 3 puntos. Aparte él sufre de un problema terrible que se llama halitosis, a eso no te lo sacás con nada", comenzó la celebridad en medio de una entrevista en el ciclo de Crónica TV El Run Run del Espectáculo.

"Yo estuve con dos personas con eso, no sé si lo puedo nombrar, pero fueron Héctor Larrea cuando trabajé en Seis Para Triunfar, y Jorge Rial", agregó Silvia en alusión a las personas con mal aliento que conocía. Süller contó que su romance con Jorge Rial se dio cuando ella recién comenzaba su incursión en los medios en los años 90.

Silvia Süller sobre una reciente mala experiencia amorosa

La celebridad se expresó sobre un breve noviazgo de tres meses que tuvo con un policía y que terminó de manera tóxica. "Se llama Jorge y es oficial de la Comuna 1. Es un psicópata. De repente un día me dijo: ‘No quiero más’. Entonces vino a casa y empezó a borrarme todo. Yo le dije: ‘No quiero que me toques el teléfono’. Es como una violencia de género, porque vino a mi casa y me borró todo el teléfono, no tengo nada", enunció Süller sobre el calvario que vivió con el policía al que conoció en la vía pública.

Silvia relató que ella estaba hablando con el portero cuando el policía pasó con el patrullero por su calle, le dio un chocolate y le pidió su número; de esa manera comenzó su relación. Y cerró: "Tuvimos un touch and go, no estoy enamorada ni nada".