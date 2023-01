Session 53 de Bizarrap y Shakira: una por una, todas las indirectas a Piqué en la nueva canción

La letra completa de la nueva canción que Shakira le escribió a Gerard Piqué en su sesión con Bizarrap: venganza, reproches y muchos juegos de palabras.

Shakira encendió las redes sociales con el estreno de su nueva canción con Bizarrap, BZRP Music Sessions #53, en la que cobra venganza de su exmarido, Gerard Piqué, y su nueva novia de 22 años, Clara Chía Martí, con quien la engañó.

La cantante colombiana usó todo su dolor para hacer arte, puso manos a la obra y escribió un hit de casi cuatro minutos en el que destroza al futbolista y a la tercera en discordia con las indirectas más contundentes.

Al comienzo de la canción, Shakira habla sobre cómo aprendió a dejar el pasado atrás y seguir adelante con su vida: "Perdón, ya cogí otro avión. Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción. Tanto que te las dabas de campeón, y cuando te necesitaba, diste tu peor versión".

"Sorry, baby, hace rato que yo debí votar ese gato. Una loba como yo no está pa’ novatos, una loba como yo no está pa’ tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifiques, mastique y tragues, tragues y mastiques. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques", continúa.

Acto seguido, nombra directamente al deportista sin escrúpulos a través de un juego de palabras: "Yo entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-Pique". Mientras canta todo esto, hace la seña del número dos con los dedos, el gesto que Piqué hacía. Esto coincide con que además, el 22 hace referencia a la edad de la joven española con quien la engañó.

Shakira tampoco olvidó las deudas que tiene con la Hacienda de España, de las cuales aparentemente Piqué no se hizo cargo: "Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda". Luego, entona una de las frases más icónicas de toda la canción: "Te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

Las fuertes indirectas de Shakira a Clara Chía Martí en su nueva canción con Bizarrap

La artista tampoco desaprovechó la oportunidad de hacer otro juego de palabras con el nombre de Clara, la mujer que se interpuso en su matrimonio, y entonó: "Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, Clara-mente es igualita que tú".

Por último, le reprocha a Piqué el grave error que cometió al reemplazarla por alguien a quien le lleva el doble de años: "Yo te deseo que: te vaya bien con mi supuesto reemplazo, no sé ni qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo, yo valgo por dos de 22", agrega, en referencia a la edad de la joven. "Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también", sigue.

Hacia el final, Shakira habla sobre lo mucho que sufrió la exposición mediática durante aquel momento: "Fotos por donde me ven, aquí me siento un rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también". Luego de repetir el estribillo una vez más, cierra su descargo con un saludo de despedida: "Ya está, ciao".