Sergio Lapegüe y el enfrentamiento con su esposa: "No quiere"

Encaminado en un nuevo rumbo profesional y personal, Sergio Lapegüe confesó que hay una situación en su matrimonio que no lo deja totalmente tranquilo.

Luego de haber estado varias semanas internado debido a su complejo cuadro de coronavirus, Sergio Lapegüe comprendió el valor que quiere darle a su vida. Fue entonces cuando tomó la decisión de reducir el ritmo intenso de su rutina laboral, enfocarse más en su familia y priorizar proyectos que había dejado en pausa. Sin embargo, parece que no todo es color de rosa.

Para el año próximo, el famoso conductor de noticieros aseguró que se alejará un poco un de la televisión sin dejarla definitivamente, así, con este nuevo tiempo libre, podrá enfocarse en su otra pasión: la música. "No me imagino dejando el periodismo, pero sí le quiero dar más trascendencia a la música. Hemos armando una banda con músicos de verdad y lo hago de manera responsable y profesional", expresó Lapegüe en diálogo con Primicias Ya. Pero aunque él esté muy contento con este gran paso que va a dar en su vida, parece que se encuentra con un gran limitante a la hora de continuar con su banda: su esposa, Bochi, no está para nada de acuerdo.

En la misma entrevista, Sergio Lapegüe expresó que se encontró con una fuerte negativa por parte de su esposa en cuánto le comentó que quería dedicarle más tiempo a la música. "Bochi es antimúsica, no quiere saber nada con la música. No le gusta nada, pero sin duda es mi sostén", comentó el periodista en búsqueda de defender un poco a su esposa y madre de sus hijos.

"A ella no le gusta lo que hay alrededor de la música, pero yo hago las cosas de manera consciente y vamos juntos en este camino. Yo le compuse un tema y ella me dijo que no le gusta", continuó. Pese a esta negativa de su pareja, Sergio Lapegüe decidió continuar con su sueño con la esperanza de que "con el tiempo afloje", pero hacia el final de la entrevista aseguró que, por el momento, a Bochi "no le gusta para nada la música".

La historia de una pasión: quién inspiró a Sergio Lapegüe en la música

No es un secreto que Lapegüe es un gran fanático de la música, pero hay alguien detrás de esta obsesión y es quien lo inspiró a profundizar sobre esta área y, finalmente, tomar la decisión de empezar su propio camino en la industria: Elvis Presley.

Sergio es tan fanático de la música del rey de rock que incluso su hijo lleva el nombre de Elvis. Como un completo especialista en la vida del emblemático cantante, Lapegüe no se molesta en mostrar su fanatismo. "Mi sueño es cantar un tema de Elvis con su traje. Así que me pongo la ropa y trato de sentir lo que podía llegar a sentir él cuando el público lo vivaba", aseguró el periodista hace unos años atrás sobre su fanatismo.