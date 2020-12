Talento argentino: ¿Selva en The Walking Dead?

Selva Alemán fue una de las invitadas a comer con Juana Viale en el ciclo de su abuela, "Almorzando con Mirtha Legrand", para anunciar los proyectos que la tendrán ocupada y con trabajo en el 2021. Y ante la inesperada pregunta de la conductora, reveló un dato que casi nadie conocía sobre ella: cuando le ofrecieron un papel en la serie de AMC, "The Walking Dead".

"¿Es cierto que te habían llamado para trabajar en The Walking Dead y tuviste que rechazar la oferta porque estabas ensayando una obra de teatro?", indagó Juana Viale, a lo que Selva le respondió: "Sí, estaba por estrenar. Fue difícil y fue raro que me llamaran. Yo la serie no la conocía, la empecé a ver y dije 'que horror, tendré que hacer alguno de estos monstruos espantosos'".

Y agregó: "Se que era un personaje latino que hablaba muy poco inglés. Yo estaba por estrenar en una semana Madres e Hijos. Estaba el teatro tomado, la escenografía hecha, la publicidad mandada, los ensayos. Había mucha gente involucrada, cómo iba a decir 'me voy a filmar a Los Ángeles'".Ante una mesa atónita por la revelación de la actriz, Juana acotó: "Era una decisión muy difícil porque la serie es exitosísima en todo el mundo", agregó Juana.

"¡Y sigue! Lo único que me alegró es que pensé que me llamaban para hacer de zombie. Son de esas cosas que te ocurren en la vida, aparecen una vez y algunas veces el tren hay que dejarlo pasar", confesó la esposa de Arturo Puig. En el 2021, Alemán y Puig se subirán a las tablas del Metropolitan Sura para "Cartas de amor", una comedia romántica que estrenará abrirá la temporada en la Ciudad de Buenos Aires.

Basada en la serie de cómics de Robert Kirkman, "The Walking Dead" narra las aventuras de el expolicía Rick Grimes que, tras despertarse de un largo coma, descubre que una enfermedad originó un apocalipsis zombi. Rick liderará un grupo de sobrevivientes para buscar un lugar seguro, pero las luchas más peligrosas surgirán entre ellos mismos. La serie se transformó en un éxito y rápidamente los televidentes aprendieron que los zombies no son la amenaza más mortífera.