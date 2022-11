Sebastián Almada cruzó a Marcelo Tinelli por un gesto en El Trece: "Lo único que te falta"

Sebastián Almada notó que Marcelo Tinelli le hizo un llamativo gesto a una participante y lo expuso frente a todos.

Sebastián Almada dejó expuesto a Marcelo Tinelli en Canta Conmigo Ahora (El Trece) luego de que el conductor le tirara un beso a una de las participantes, quien quedó eliminada del certamen y se fue.

Todo comenzó cuando el humorista uruguayo notó que Tinelli le había hecho un gesto romántico y sutil a una de las participantes. Lejos de dejárselo pasar, lo contó en voz alta frente a las cámaras para ponerlo nervioso.

"Y le damos un gran aplauso a Lujo Burgos. Gracias Lujo, chau, gracias", dijo Marcelo mientras despedía a la artista. "Tiré un beso al final, por eso me quedé detenido", aclaró el conductor, luego de notar que todos habían visto un gesto extraño.

Al notar que Sebastián se lo quedó mirando, Marcelo le preguntó desconcertado: “¿Qué pasa? No entiendo, es que justo estoy viendo que se va. ¿Qué pasa, Almada? No entiendo", insistió el conductor. "No entiendo por qué me dice, se está yendo, me tira un beso, y yo justo estaba mirando para otro lado, se quedó parada tirándome un beso”, sumó.

"Pero se han ido muchos, se han ido así, y vos estabas mirando…No es que sacaste un pañuelo blanco, chau, chau, chau, te faltó diciendo fue un lujo tenerte, lo único que te faltó decir”, le respondió Almada entre risas.

Marcelo Tinelli se quebró al recibir a un participante de Canta Conmigo Ahora

Marcelo Tinelli suele emocionarse con las historias de vida que los participantes cuentan en Canta Conmigo Ahora. Recientemente, no pudo contener las lágrimas al recibir a Gaspar Gigena, un joven que logró que los 100 jurados le den su voto positivo, un récord total en la competencia. "Uy, qué fuerte, muchas gracias. Vine con mi ídolo número uno, mi papá", comentó el joven luego de recibir el puntaje.

"Te felicito viejo, tenés un hijo maravilloso", lo felicitó Tinelli al padre del chico. "Yo también canto, hoy compartimos escenario juntos y realmente es una cosa de locos. Yo todavía no veo esa luz ahí atrás, sé que lo hace muy bien pero todo lo que ven ustedes lo ve todo el mundo y me duele que yo no lo pueda ver, pero sé que es un gran artista", dijo el hombre, en referencia a la poca confianza que tenía en el talento de su hijo. "Eso que todos ven hoy lo vi. Hoy me emocionaste hijo con toda el alma. No lo veía, gracias, gracias", sumó emocionado.