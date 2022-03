Se terminó el misterio: revelan qué tenía la bolsa con la que entró Maradona a Gran Hermano

Luego de 20 años, Tamara Paganini y Gastón Trezeguet revelaron qué contenía la bolsa con la que entró Diego Maradona a la casa de Gran Hermano.

La pregunta que muchos fanáticos de Gran Hermano todavía se hacen, 20 años después, es qué contenía la bolsa con la que Diego Maradona entró a la casa más famosa allá por el 2001, cuando el exitoso reality show era transmitido por Telefe.

Sin embargo, las dudas al respecto ya no existen más porque se encargaron de despejarlas nada menos que Tamara Paganini y Gastón Trezeguet, dos participantes de la primera edición del programa en la Argentina.

A través de un "vivo" entre ambos en la cuenta oficial de Instagram de ella (@tamarapaganini), los dos recordaron algunos momentos en la tele y se refirieron a aquel sorpresivo ingreso del "Diez" que quedó en la historia de la pantalla chica nacional.

Qué tenía la bolsa con la que entró Diego Maradona a la casa de Gran Hermano

En la divertida y extensa charla entre ellos, Tamara Paganini y Gastón Trezeguet dieron todos los detalles al respecto. A modo de introducción de la conversación con su amigo, "La India" remarcó: “Fuimos la sensación del momento. Ninguno de nosotros fue el ganador, pero sin dudas fuimos los dos exponentes de Gran Hermano 1 en Argentina”.

Cuando llegó el tema en cuestión, "Gasti" afirmó que lo que tenía el paquete que llevó el crack del fútbol “era la sal para el asado, pero ¿hoy quén te va creer que entró sal?". Y profundizó que "era un paquetito blanco que tenía la sal para el asado, porque en la compra no habíamos podido sumarla”.

Cuando Diego Maradona sorprendió a todos en Gran Hermano en 2001.

“¿Vos me estás jodiendo? No entró sal. Se te mezcló, no sé qué te pasó”, lo desafió ella. De hecho, repasó sobre ese momento: “El Diego dejó caer la bolsa, ahí alguien dice ´alta tiza´, que supongo que habrá sido Fernando, pero cuando vemos empezamos todos a saltar porque eran puchos. Estábamos desesperados por fumar, fue la semana que fumamos té. Sacábamos lo que tenían los saquitos de té adentro para fumar eso”.

Entonces, Trezeguet comentó que Maradona “tiró las dos cosas: puchos y sal". "Ahí viene mi confusión, porque en un momento me preguntan cómo sabía que era sal. Pero yo me acuerdo perfecto porque usamos la sal para ese asado que estábamos haciendo”, añadió.

Por su lado, Paganini acotó que “había 40 cigarrillos blancos que, como no eran de la marca que auspiciaba el programa, el Diego no podía entrar con eso". Y remató: "Entonces, después me entero de que lo pararon en el túnel de técnica y vaciaron los dos paquetes de cigarrillos en una bolsita. Eso es lo que recuerdo yo”.

La palabra del productor de Gran Hermano

Consultado varias veces acerca de esta situación, Marcos Gorbán, quien trajo el formato del reality a este país desde España, se sinceró: “Tenía la percepción de que estábamos haciendo un éxito pero que le faltaba un golpe de horno...".

A su vez, repasó que "Diego no podía entrar sin cigarrillos" y agregó ante Clarín: "Entonces, agarramos dos atados de rubios, que eran los que fumaban en la casa. Y, como la publicidad de tabaco estaba prohibida, nosotros los envolvíamos en un papel blanco".

"Diego entra, los esconde y ahí empieza a joder: los tira de forma disimulada y los pibes se tiran de cabeza”, sentenció. Más tarde, se supo que "Pelusa" cobró 25 mil dólares por su participación en el reality gracias a la negociación y al cachet pedido por su entonces representante Guillermo Cóppola.