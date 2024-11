Se terminó: América TV tomó la decisión menos pensada con Cocineros Argentinos

América TV y la drástica decisión que tomó con respecto a Cocineros Argentinos.

Cocineros Argentinos se convirtió en uno de los programas icónicos de la televisión argentina desde su puesta en marcha en la TV Pública bajo la conducción de Guillermo Calabrese, quien murió en abril de 2023. Tras haber migrado a América TV en 2024 bajo la conducción de Maju Lozano, el canal tomó una inesperada decisión y le dijo chau al ciclo.

Después de que el gobierno de Javier Milei levantara Cocineros Argentinos de la TV Pública, una productora se hizo cargo de la proyección del programa y volvió a la pantalla el 5 de agostro de 2024, pero en América TV, con Maju Lozano como conductora y otros chefs. A poco más de tres meses del regreso, la señal que tiene como gerente artístico a Marcelo Tinelli tomó una drástica decisión.

Según la información proporcionada por Ángel De Brito, Cocineros Argentinos ya no formará parte de la grilla en 2025. "La mañana de América TV desde 2025 estará a cargo de Antonio Laje y Sergio Lapegüe", reveló el conductor de LAM exponiendo así dos noticias fuertes para el mundo de la televisión: la baja del programa de cocina y la aparición de dos caras nuevas, como la de Laje, quien vuelve a la señal después de su paso por LN+; y Lapegüe, quien se irá de TN y El Trece después de 34 años.

Lágrimas en la televisión por la noticia menos pensada de la salud de Jorge Lanata: "Está"

Jorge Lanata es uno de los periodistas más influyentes de la televisión argentina y su salud mantiene en vilo al mundo del espectáculo tras su internación en junio de 2024 en el Hospital Italiano, centro médico donde todavía se encuentra asistido. En las últimas horas, una noticia salió a la luz y causó gran impacto en el ambiente en medio de su delicado cuadro.

En junio de 2024, Jorge Lanata ingresó al Hospital Italiano por haber tenido un paro cardíaco y desde allí, permaneció en el centro médico en la unidad de Terapia Intensiva con un estado de salud complicado, a tal punto de que estuvo al borde de la muerte. En medio de algunas intervenciones quirúrgicas que debió someterse y el escándalo entre su esposa y sus hijas, se dio a conocer una noticia inesperada.

"Le van a poner un botón gástrico para poder trasladarlo, es algo que pidió el centro porque es necesario para su tratamiento. Es un milagro realmente después de todo lo que pasó. Calculo que martes o miércoles se lo estará llevando al otro centro", reveló Bárbara Lanata, una de las hijas del conductor, quien dialogó con el programa Socios del Espectáculo. "Está despierto. Esta semana estuve enferma y no pude ir por un posible contagio. Hice videollamada, me preguntó si había tenido fiebre, habla poco, por momentos está ubicado y por momentos no, pero avanza bien", agregó.

Esta noticia sorprendió a todos porque la delicada salud de Lanata se manejaba con máximo hermetismo y solo se daban a conocer las distintas operaciones que tuvo que hacerse debido a su cuadro. "Fueron 5 meses de montaña rusa con picos muy abajo y también otros muy arriba. Estuvimos esperanzados, después retrocedimos pero mejor", expresó Bárbara, quien además se refirió al conflicto con Elba Marcovecchio, la esposa de Jorge: "Mi papá no sabe nada de eso porque hablamos de pavadas. No quiero andar contando detalles pero no retiene demasiado".