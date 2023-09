Se supo quién es el poderoso novio de Estefi Berardi: "Momento de blanquearlo"

Ángel de Brito dio a conocer la verdad sobre la vida amorosa de la panelista. Estefi Berardi estaría en pareja con un hombre de alto rango en los medios de comunicación.

Estefanía Berardi comenzó su carrera como modelo y bailarina pero su salto a la fama se dio cuando se abocó al panelismo de televisión en ciclos como Mañanísima y LAM. De esa manera, la vida privada de la figura de TV comenzó a cobrar relevancia mediática y por es emotivo Ángel de Brito utilizó varios minutos de su programa en América TV para referirse al presente amoroso de su expanelista.

La panelista de televisión está en pareja con un gerente del Grupo Indalo llamado Nacho, según informó De Brito. "Tengo fotos de los dos juntos. Es momento de blanquearlo. Ella está separada ya hace un tiempo del que era su novio. Se conocieron hace un poco más de un año por una propuesta laboral que le hicieron a ella, de este grupo donde él es gerente, el que maneja C5N, Radio 10", comenzó su descargo el conductor de América TV.

"Ahí no pasó nada, pero hace un tiempo empezó a pasar. Nadie los había visto hasta que las chicas (sus panelistas) los vieron en algunos eventos. Son de la misma edad. Él se llama Nacho Vivas”, continuó el exjefe de Berardi, quien se fue de LAM para pasarse a El Trece hace pocos meses. El periodista dio a conocer que Berardi y Vivas están saliendo desde hace alrededor de dos meses.

