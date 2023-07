Se supo qué pasó con Silvina Luna en las últimas horas: "Con las manos"

Se conoció cómo se encuentra la modelo a casi tres semanas del inicio de su internación. Silvina Luna tuvo una mejoría en las últimas horas.

Silvina Luna continúa en cuidados intensivos debido a las afecciones renales y respiratorias que su organismo sufre pero recientemente tuvo una mejoría. El periodista Guido Zaffora dio a conocer qué cambios hubo en el estado de salud de la finalista de Gran Hermano 2.

"Hablé con Burlando. Van a hacer un comunicado, pero me dijo que Silvina está mejor. Sigue siendo una paciente crítica. Me habló del minuto a minuto, porque esto cambia minuto a minuto", soltó el panelista de Intrusos sobre la salud de Silvina Luna. La modelo tiene una bacteria en su organismo que le imposibilita respirar de manera adecuada y por ese motivo debió ser intubada. Y agregó: "Está con asistencia respiratoria mecánica. Esta asistencia es no invasiva. Y me contó un detalle que a los médicos los puso muy contentos, y es que Silvina se puede comunicar".

Zaffora informó que Silvina no puede hablar porque está entubada pero pudieron quitarle la sedación y está consciente. "Hace señas con las manos. Todavía no habla. Pero hizo una seña muy particular que puso contento al entorno: pidió comida", señaló el periodista que forma parte del equipo de Flor de la V en América TV. Y cerró: "Ella no puede comer, pero pidió comedia. Estaba con hambre y eso es una buena señal".

La angustia del mundo del espectáculo por la salud de Silvina Luna

Decenas de famosos se pronunciaron en sus redes sociales cuando la noticia de la gravedad del cuadro de salud de Luna tomó relevancia. Luciana Salazar, Verónica Lozano, Jimena Barón, Lourdes Sánchez, José María Muscari y más celebriades contaron qué les sucede con esta realidad Al mismo tiempo, también se expresaron de manera pública figuras muy allegadas a la modelo por haber trabajado en los mismos proyectos, como Flor de la V, Gladys Florimonte, Gustavo Conti y Ximena Capristo.