Se reveló el motivo del enojo de Fabián Cubero con Nicole Neumann: "Le hizo ruido"

La modelo y el futbolista terminaron su relación en 2018 tras diez años de matrimonio. Una actitud del novio de Nicole Neumann habría molestado a Fabián Cubero.

El abogado de Fabián Cubero se expresó sobre la razón del enojo que el futbolista manifestó con Nicole Neumann. El letrado dio a conocer cuál es el clima que se respira en la familia ensamblada que la modelo y el deportista formaron tras su separación.

"Nosotros nos enteramos de esto por las redes sociales. Queremos dejar en claro que a Fabián no le molesta para nada el tiempo que sus hijas pasen con Manuel porque, aparte de la buena relación que tiene con Manuel, las nenas lo quieren, se llevan bien", expresó César Carozza en alusión a la dinámica familiar que Allegra, Sienna e Indiana tienen con el novio de su mamá, Manuel Urcera.

El abogado reveló cuál fue la decisión de Neumann que le molestó a Cubero: "Lo que le hizo ruido a Fabián fue la existencia de dos otros adultos, mayores y varones, que estaban viajando con dos nenas de 13 años", en alusión a la presencia de dos compañeros del piloto de automovilismo. "No le avisaron y quizás le podrían haber dicho ‘con Manuel, todo bien, pero no sabemos quiénes son los otros’. Ponele que eso podría haber sido, pero de ahí a iniciar acciones legales creo que no", agregó Carozza.

Nicole Neumann sobre la difícil niñez que tuvo por la fama precoz, un padre abandónico y una mala relación con su madre

"Mi sueldo se había convertido en sostén de la familia. Los conflictos y las controversias eran recurrentes, ya una dinámica diaria. Por ejemplo, yo tenía un novio más grande y mamá no me dejaba salir de noche", comenzó su descargo la celebridad que fue tapa de las revistas más importantes del país a sus 12 años. "Entonces mi reacción era: ‘¿Pero cómo, trabajo sí pero salidas no?’. Pasaba los fines de semana en aviones. Yo no quería viajar, mamá quería que viajase", agregó la conductora de televisión.

Nicole se refirió a la falta de cariño que había en su familia, conformada por su madre Claudia y sus abuelos maternos Kurt y Petra, con costumbres muy alemanas. "Fui una chica feliz, pero con muchos obstáculos para serlo. El diálogo no existía. La expresión de cariño no existía. La contención no existía. Una crianza muy alemanota", expresó y dejó en claro que por ese motivo se asegura que a sus hijas no les falte cariño y contención. En el mismo reportaje, la celebridad se refirió a la ausencia de su padre hasta sus 18 años, lo que derivó en una serie de relaciones tóxicas en su juventud, en una de las cuales sufrió violencia física.