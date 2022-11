Se pudrió todo entre Daniela y las mujeres de Gran Hermano: "De boluda no tiene un pelo"

Las mujeres de la casa de Gran Hermano se dieron cuenta de que Daniela habría tergiversado información con la supuesta intención de generar conflictos entre ellas.

Juliana, Coti, Romina y "La Tora" tuvieron una fuerte charla sobre el rol de Daniela dentro de la casa de Gran Hermano y llegaron a la conclusión de que divulga información dentro de la casa con la intención de generar conflictos.

"Es muy mentirosa, boluda. Le dije: 'Con Juli también me armastre quilombo'. Le dije que estaba quedando mal, que me poarecía buena piba y que la quería. 'Estás quedando mal entre todas, se está hablando mucho de vos'", comenzó Romina en medio de una charla con sus tres compañeras en los sillones del patio de la casa de Telefe.

Juliana cuestionó a su compañera y fue aún más drástica con Daniela: "Hay que ver hasta qué punto es buena gente. La otra vez dijo que yo me había enojado con vos (mirando a Coti), que no sé qué. Nada que ver. De boluda no tiene un pelo". María Laura luego se incorporó a la charla y soltó: "Yo lo único que sé es que no me gustan los malos tratos para nadie. Y no lleven y traigan, háblenlo", y aconsejó a sus compañeras que hablaran con Daniela.

"Yo por eso la agarré a Dani y hablamos las tres. Le dije que estaba quedando mal y que estaba haciendo puterío y embrollos con todas", soltó Romina con tono contundente.

Desgarradoras historias de Nacho y Thiago sobre sus madres

"Perdí a mi mamá cuando yo tenía 8. Siempre veía en el día de la madre que todos estaban con sus mamás y yo no me sentía bien en esos momentos", solto Thiago hace unos días en una charla con todos sus compañeros en el living de la casa y no pudo continuar su descargo porque lo invadió la emoción.

Nacho también se refirió a la partida de su mamá en ese mismo encuentro y recordó: "En un proceso de quince días mi mamá se enfermó y falleció. Fue muy complicado porque dentro de todo era muy chico, era la primera vez que perdía a un familiar cercano y era mi mamá. Fuera de joda, fue complicado".