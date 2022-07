Se pudrió todo en El Trece: el conflicto económico entre Mirtha y Tinelli

El periodista Jorge Rial reveló la guerra mediática que se desató en El Trece y pone en riesgo la vuelta de Mirtha Legrand a la televisión. La exorbitante cifra que cobraría uno de los jurados de Marcelo Tinelli en el programa Canta conmigo ahora encendió la polémica que puede afectar a Adrián Suar y sus planes. Los detalles que enfurecen a Nacho Viale.

"El que está en la cornisa es Nacho Viale. Es el escollo de la vuelta de Mirtha Legrand, es la piedra en el camino", deslizó Jorge Rial al inicio de Argenzuela (C5N), su ciclo de actualidad y farándula, antes de revelar la primicia que consiguió que el productor de Almorzando con Mirtha Legrand estalle de furia. "Nacho se enteró de algo que le dan al programa de Tinelli y dijo: 'para, si a él le dan esto, a mí me tienen que dar lo que pida. ¿Tan ratas pueden ser?'. Tal vez se empantanó la situación por algo que está pasando en lo de Tinelli", siguió ahondando el conductor.

La semilla del conflicto es el sueldo que cobrará Cristian Castro por un par de apariciones en el programa de entretenimientos de Marcelo Tinelli: "Los jurados internacionales cobran en dólares. Hay dos figuras internacionales que accedieron a estar en el programa de Tinelli a cambio de que le paguen en dólares. Entonces, alguien malvado le dice a Nacho (Viale): '¿tenés quilombo con el contrato de tu abuela? Mirá que hay plata. Te voy a dar un dato, no es para enojarte: Cristian Castro cobra, con el dólar a 300, una cifra de 8 dígitos".

"'¿Quién la pone?', dijo Nacho. Le dijeron que El Trece. Eso hizo que se indignase. Esta plata no la gana en un año, Mirtha. El sueldo de Cristian Castro equivale a pagar 205 cuentas de Netflix", soltó Rial antes de mostrar, en su celular, que el cantante de Lloran las rosas y Azul se embolsará 45 millones de pesos por algunas apariciones en el certamen. "El tema es que esto llega a oídos del nieto y cuando se entera de quién la pone dijo 'y a mí me están retaceando'", finalizó el periodista. Para terminar, aventuraron que las negociaciones de los clásicos almuerzos podrían seguir sin la presencia de Viale como productor, en caso de que las negociaciones no lleguen a buen puerto.

El reclamo de El Trece a Nacho Viale

Ante las quejas de Nacho Viale a la gerencia de programación de El Trece, surgió un insólito reclamo que pone en jaque la credibilidad financiera del productor ante la señal del Grupo Clarín. Al parecer, Viale no habría rendido cuentas de unos PNT, en el período pandémico en que La Noche y Almorzando con Mirtha Legrand salieron al aire.