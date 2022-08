Se picó La Voz Argentina: Lali Espósito enfrentó a Ricardo Montaner por una comparación "antipática"

Los jurados se cruzaron con indirectas tras la devolución que realizó el cantante de "Tan enamorados".

La Voz Argentina atraviesa sus instancias eliminatorias en la que coaches enfrentan a integrantes de sus equipos para definir a quienes llegarán a la gran final. Estos momentos de tensión no eximen al jurado, quienes también tienen sus cruces por comentarios que no caen del todo bien. Así lo demostraron Ricardo Montaner y Lali Espósito en la última emisión de Telefe.

Todo comenzó cuando se enfrentaron Ángela Navarro contra Florencia Ronconi por el Team Lali. El cantante de "Tan enamorado" percibió que hubo una injusticia en el reparto de canciones, que hicieron lucir más a una que a otra. Este comentario enojó a Lali, que aprovechó su ocasión para responderle en duros términos.

"Estoy orgullosa de las dos, que formen parte de este equipo. Dos mujeres empoderadas, con impronta, con don de gente. Coincido con mis compañeros que es muy impresionante la voz de Ángela, lo que canta siempre nos va a emocionar a otro nivel. Pero me resulta muy injusto hacer una comparativa. No es correcto. No puedo comparar las personas, no elijo porque una se luce más que otra, no puedo comparar a nivel talento", aseguró la cantante, en clara referencia a la devolución hecha por Montaner.

Por otro lado, sumó: "Me pasa que las comparaciones en general me parecen antipáticas. Voy elegir a una de las dos por lo que tiene, no por la comparativa". Luego de un momento de indecisión, finalmente se inclinó por Ángela Navarro para que continúe en su equipo para la etapa de los playoff.

Lali Espósito reveló un secreto sobre su ex, Santiago Mocorrea

Lali Espósito suele revelar varios detalles sobre su vida íntima en La Voz Argentina, el reality de canto de Telefe en el que forma parte del jurado junto a Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner y Mau y Ricky Montaner. En un reciente episodio, la cantante confesó un secreto sobre Santiago Mocorrea, con quien mantuvo una relación desde 2017 hasta 2020.

La historia surgió cuando Lali les recordó a Mau y a Ricky el día en el que cumplieron su sueño de conocer a Snoop Dog. Al contar la anécdota, recordó la particular actitud que tuvo Santiago, su novio de aquel entonces.

"Nosotros tenemos un momento así medio surreal. De tener que cantar en un lugar a estar en una carpa, lloviendo, con Snoop Dogg. Era una carpita de protección de lluvia. Mau oró para que salgamos a cantar y estábamos todos agarrados de la mano con Snoop", recordó Lali. Y sumó: “Mi novio de ese momento, Santi, que le mandamos un beso gigante, fue muy capo, muy rápido, e hizo lo que los músicos odiamos que haga la gente: sacó el teléfono y lo grabó”, cerró Lali. Mau y Ricky no tenían idea de que existía un video de ese momento y reaccionaron eufóricos.