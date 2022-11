Se mandaron al frente: participantes de GH confesaron que tienen celular

Un participante del reality show de Telefe alimentó los rumores de que el programa está guionado. El video.

Dos participantes de Gran Hermano cometieron un exabrupto y los fanáticos del reality show de Telefe no se lo dejaron pasar. Se trata de Maxi y María Laura, quienes sin darse cuenta, confesaron a viva voz que ingresaron a la casa con un celular, hecho que puede costarles la expulsión.

En las redes sociales se viralizaron videos del momento en que los participantes de Gran Hermano dijeron que tenían un celular. En primera instancia, se lo vio a Maxi en la cocina junto a sus compañeros a punto de cenar, cuando en ese momento soltó: "No encuentro el celular".

Esto generó una gran sorpresa en los televidentes y en Diego Poggi, el periodista que se encuentra en el vivo del reality show por Pluto TV. "¿No encuentro el celular dijo uno?", indicó desconcertado. Sin embargo, no es el primer exabrupto que se comete con respecto a este tema.

Días atrás, María Laura "Cata" también aseguró que se encuentra con un teléfono móvil en su poder a raíz de una charla informal en el que especulaban si estaban o no en vivo por Telefe. "Cuando era la tardecita eran las 7 porque yo me acuerdo que me fui a hacer cosas, me fijé el celular, eran las 7 y estaba claro", soltó.

De momento, nadie de la producción salió a hablar sobre este tema, ni tampoco lo hizo Santiago Del Moro en el programa que se emite de lunes a viernes a partir de las 21.45 horas. Lo cierto es que los fanáticos de Gran Hermano hablaron y comenzaron las distintas especulaciones con respecto a si el programa está guionado.

La sanción a Walter El Alfa tras su repudiable comentario a Coti

Walter "El Alfa" fue sancionado por la producción de Gran Hermano luego de tener un repudiable comentario sexual hacia Coti, su compañera correntina de 20 años. Luego de que toda la casa se mostrara en contra del participante de 60 años, el concursante fue convocado al confesionario y allí repudiaron su actitud y le confirmaron su sanción por esta actitud.

"El Alfa" hizo un repudiable comentario sobre sus parte íntimas y se dirigió a Coti de forma obscena. Durante esta situación, estaban presentes otros participantes como Juliana, "El Conejo" y Maxi, quienes escucharon el pedido de Coti para que frenara sus comentarios y la defendieron ante los dichos del hombre de 60 años. "¿Tomaste la pastillita vos? ¿Cómo te vas a perder así? Tiene veinte años la chica no da ese comentario", lanzó Maxi cuando escuchó a Walter en primera instancia.

"Yo me sentía re incómoda boluda", le dijo Coti a Daniela visiblemente afectada. Posteriormente, la correntina enfrentó a Walter enfrente de todos sus compañeros, pero el artista la trató de "loca" y aseguró que "él no había dicho eso". Frente a esta situación, Nacho no pudo ocultar su indignación ante la situación y enfrentó a los gritos al participante: "Te estás desubicando. No te desubicaste solo con Coti, también te desubicaste con Mora y con Martina en su momento. Ahora todos estamos locos menos vos. Tenés 60 años, y le decís eso a una nena de 20 años que podría ser tu nieta. Que no me entere nunca más que le decís algo así a una de las pibas".

Posteriormente, Walter "El Alfa" pidió hablar con la correntina y le pidió perdón: "Coti de verdad te pido disculpas. Cuando llegaste vos todo el mundo estaba jodiendo con eso. Me duele porque no lo hice ni para ofenderte ni para faltarte el respeto". A esto, la participante replicó: "A mi no me duele porque nunca pasé por una situación de acoso, pero desde un principio te dije basta y seguiste".