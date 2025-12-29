Se fue una histórica figura de El Trece tras 23 años

Sacudón en la programación de El Trece.

El mismo día en que Mario Massaccesi celebró públicamente sus 25 años en El Trece y Todo Noticias, se conoció una noticia que marcó el cierre de una extensa etapa dentro de la señal: Gonzalo Aziz dejó el canal tras más de dos décadas de trabajo ininterrumpido y sorprendió a todos los televidentes de los canales.

Aziz, reconocido columnista político, inició su recorrido profesional en el canal de Constitución como productor de móvil y, con el correr de los años, fue consolidándose al aire gracias a su perfil informativo y a su crecimiento dentro del periodismo político. Su nombre quedó asociado a coberturas clave y al trabajo cotidiano en la pantalla de TN.

Gonzalo Aziz dejó TN y El Trece.

Sin brindar detalles sobre los motivos de su salida ni sobre cuál será su próximo paso laboral, el periodista eligió las redes sociales para comunicar la decisión. “Gracias TN por estos 23 años. Los llevo en mi corazón”, escribió, acompañado por un emoticon que reflejaba el tono emotivo del mensaje. La despedida generó una rápida respuesta de colegas y compañeros. Entre ellos, Carolina Amoroso, quien compartió una historia con un mensaje directo y afectuoso: “Todo lo mejor para vos. Hoy y siempre, te quiero”.

Un contexto de salidas en la señal

La partida de Aziz no se da de manera aislada. En las últimas semanas, también se confirmó la salida de Sandra Borghi de la pantalla de El Trece. Si bien su desvinculación se dio en buenos términos formales, su relación con el canal se había visto afectada por tensiones internas previas. La salida de Borghi fue confirmada por Ricardo Ravanelli, gerente de Noticias de Artear, quien destacó su recorrido profesional y subrayó que su “pasión por encontrar historias y la curiosidad sin límites” la convirtieron en “una referente incuestionable del periodismo en la calle”.