Se filtró una charla secreta entre Mirtha Legrand y Juana Viale: "¿Qué vamos a hacer?"

Salió a la luz un fragmento de una charla privada entre Mirtha Legrand y Juana Viale, en medio de las negociaciones con El Trece.

Se filtró un audio de una conversación privada entre Juana Viale y Mirtha Legrand hablando sobre las negociaciones con El Trece. Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), transmitió esta nota de voz en vivo y brindó detalles sobre el tema.

Se sabe que a comienzos de la pandemia del coronavirus, la diva fue reemplazada por su nieta en la pantalla chica. Un año después intentó regresar a su programa pero la producción del canal nunca llegaba a negociar su regreso. Finalmente, esto se concretó y salió a la luz un audio de Juanita y Mirtha hablando al respecto.

"¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a volver con el programa? ¿No vamos a volver? ¿Vos los sábados, yo los domingos... ¿O vos los domingos y yo los sábados? ¿Qué pensás?", se escucha a Viale preguntarle a su abuela. "Hola Juani. ¡Vuelvo, volvemos!", le responde Mirtha en la siguiente nota de voz, dando a conocer que harán un trabajo en conjunto.

Después de mostrar los audios en LAM, De Brito confirmó que el viernes 12 de agosto firmarán el contrato con el canal. "Juanita le dijo '¿volvemos?' y ella dijo 'vuelvo, volvemos', como diciendo 'la dueña soy yo, después volvés vos'. Va Mirtha va los sábados y Juana los domingos", enfatizó el conductor.

Las negociaciones en El Trece por la vuelta de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand tenía la intención de regresar a su programa desde hace meses, pero por problemas internos en el canal, las negociaciones se extendieron un largo tiempo. Al ser consultada al respecto, "La Chiqui" declaró: “No sé cómo están, no tengo idea de cuánto valgo. Yo tengo ganas de volver a la televisión y me gusta El Trece porque estoy muy cómoda. Son muy amorosos conmigo, tengo una gran libertad, siempre me apoyan, me alientan, tenés rating te visitan y si no tenés no te dicen nada”.

Por su parte, Adrián Suar había dicho que de su parte "estaba todo bien" y que Mirtha se merecía volver a la pantalla, a pesar de los problemas económicos que hay en el canal. "Hay que escuchar a una señora grande, una figura, que en un momento lloró cuando habló conmigo. Como es Mirtha, que se emociona, se sensibiliza y dice 'yo quiero ir a El Trece'. Nosotros también queremos, también esas cosas hay que escucharlas. No es solamente la plata", sentenció. Días después, la diva conversó en exclusiva con El Destape y confirmó la noticia: "Es oficial, estoy contenta".