La tormentosa exrelación entre ambos promete más capítulos todavía.

La relación amorosa que alguna vez supieron construir Luciana Salazar y Martín Redrado se cayó como un castillo de naipes y, lejos de normalizarse todo, la situación provoca cada vez más capítulos oscuros: ahora se filtró un audio viejo en el que ella le dice a él "si salís con alguien, te reviento".

En vivo en el programa Intrusos, por América TV, difundieron una conversación del 10 de enero de 2021 entre ambos vía Whatsapp, en la que la vedette de 40 años le dice al economista de 59 que deben hacer creer que volverán a verse para una supuesta reconciliación: “Lo del tema mediático para mí tiene que ser step by step (paso por paso), como vos decís. Pero vamos, por ejemplo, no mañana, pero pasado mañana ponele. Vemos si lo hacemos acá en una fuente, en un medio digital o buscamos a alguien que lo pueda decir en la tele. Decir ‘se juntaron para aclarar la situación porque Martín no quiere que Luciana se sienta mal con todo esto, porque hay cariño’”.

En principio, Salazar lo grabó para "cubrirse" ante las posibles excusas de Redrado para desmentir aquel acercamiento y, de paso, utilizar a su abogada Ana Rosenfeld para que en tal caso estuviera como respaldo. “Después vemos cómo la dibujamos, ¿no? Le pedimos a Ana que nos ayude. ¿Entendés? O sea, vamos. El primer paso para mí tiene que ser ese”, amplió ella. “Está bien. Eso va a estar bueno”, respondió el ex-Presidente del Banco Central de la República Argentina entre 2004 y 2010.

“Pasito a pasito. ¿Sabés por dónde podés empezar? Más adelante podés seguir a mi hija (Matilda) en Instagram. Esas son cosas que después nos sacan en los medios sin hacer nada”, profundizó "Lulipop", que continuó en la misma senda: “Me gustaría el compromiso de Ana, que nosotros le contemos lo que decidamos, para que ella sea testigo también de esto. Porque ahora vos si mañana me cag…, me cambiás toda la historia. Me quiero matar”.

Mientras que del lado de él era todo con un tímido "está bien, eso no va a pasar", "Luli" remató: “No juegues conmigo con eso. Va a depender mucho sobre todo de vos, Martín. Vamos de a poquito, que sea un cuentito lindo. Tiene que haber respeto entre nosotros. Vos no vas a salir con alguien a comer porque te reviento, sino me estás jodiendo a mí”.

Por qué se separaron Luciana Salazar y Martín Redrado

El 23 de marzo de 2018, ambos comunicaron oficialmente la ruptura definitiva después de ocho años de la relación sentimental que los unió. En ese período, el vínculo entre ellos sufrió varios cortes en el medio por diversos motivos. "Hace dos meses intentamos volver pero ya está, no hay más amor", informaron con sinceridad para sus millones de seguidores en las redes sociales tras ciertos episodios de infidelidad, desgaste y hasta violencia verbal incluidos.