Se filtró un violento audio de Ivana Nadal: "Qué pena"

La modelo fue expuesta en un audio que le envió a una de sus asistentes, a quien culpó de haber filtrado información privada.

Ivana Nadal mostró su bronca en un audio viralizado en los medios y expuso que a pesar de su espiritualidad también tiene momentos de enojo, en este caso con una de sus empleadas. En el archivo al que tuvo acceso Marina Calabró se puede escuchar a la modelo acusar a su asistente de haber divulgado información privada a la prensa.

Todo comenzó cuando Ivana Nadal quiso cambiar de locación e ir a vivir a Estados Unidos. Si bien logró viajar al país del norte, no todos los planes de la celebridad pudieron concretarse: "Ella decidió irse a probar suerte, pero le dijeron: ‘Señorita, tiene que volverse a Argentina’”, reveló Karina Mazocco en A La Tarde.

“Fue supuestamente porque no tiene una visa para poder quedarse en el país", sumó Guido Zaffora, panelista del ciclo, sobre el inconveniente de Nadal para quedarse a vivir en Estados Unidos. Si bien esta situación debe tener a la modelo algo enojada, su mayor enfado fue con su asistente y los medios, después de que saliera a la luz su conflicto legal, que hasta el momento había permanecido en privado. “Está odiada, no puede más. Aparte le echa la culpa a los periodistas porque levantaron los audios de la asistente”, soltó Matilda Blanco.

“Ese paño frío que ella quiso poner, lo destapó la asistente, que empezó a decir y contar todo”, agregó la crítica de moda y luego su compañera Mercedes Ninci liquidó a Nadal sobre los motivos por los que no conseguiría la visa: “No calificaba como talento de ninguna manera, no tenía premios, no tenía trascendencia internacional. Nada de lo que pide Estados Unidos para la visa de talentos".

Por otro lado, Blanco recordó la postura antivacunas de Ivana y calificó a ese hecho como un problema para su visa. "Ella se dedicó todo este tiempo a hablar en contra de las vacunas y eso no es lo que quiere Estados Unidos para la gente que va a residir ahí". A pesar de eso, sus compañeros señalaron que para ingresar a Estados Unidos es un requisito tener las vacunas aplicadas, por lo que se confirmó que Nadal accedió a la inoculación contra el coronavirus.

El audio de Ivana Nadal a su asistente

Marina Calabró reveló en Radio Mitre un audio que Nadal le envió a su empleada, a quien acusó de haber expuesto su intimidad ante los medios. "El único audio que salió en todos lados es el tuyo. Qué flash", indicó Nadal con un tono de hartazgo notorio. "Qué pena que no tenías ningún contacto para pasarme a mí, pero sí para filtrar el audio".