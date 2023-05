Se filtró un video que expuso a Paula Chaves y Rodrigo Noya en una situación íntima: "El cuerito"

La conductora de televisión y el actor vivieron un momento desopilante en medio de un viaje. Paula Chaves y Rodrigo Noya forma parte del elenco de la misma obra de teatro, Un Plan Perfecto.

Paula Chaves y Rodrigo Noya protagonizaron un icónico momento en un aeropuerto, en el que la actriz y modelo le realizó una práctica en su espalda por una afección del joven. La conductora de ciclos como Este el el show y Bake Off Argentina compartió en sus redes sociales un video del momento que se volvió viral.

Noya y Chaves son parte del elenco de Un Plan Perfecto, obra en la que también actúan Pedro Alfonso, Romina Gaetani, Pachu Peña, Agustina Agazzani y Camilo Nicolás, y el hecho que recientemente vivieron se dio en el marco de una gira por Mendoza. En el metraje que la modelo compartió se puede ver al joven tirado en el piso mientras ella le "tira el cuerito" para curarle el empacho.

La práctica que Paula le realizó a Rodrigo se trata de unos masajes en la piel de la espalda con el fin de activar el sistema gastrointestinal y aliviar al sensación de pesadez de la persona "empachada". A pesar de tratarse de un tema de salud, tanto la conductora como el actor se mostraron muy divertidos en la situación.

Pedro Alfonso, sobre la pelea de Zaira Nara y Paula Chaves

"A Zaira se la quiere mucho en la familia, lo que está pasando entre ella y Paula el tiempo lo va a acomodar, yo tampoco me meto. Yo creo que se va a arreglar. Zaira no es la que ustedes conocieron tampoco, mediáticamente es mucho más explosiva", comenzó su descargo el actor y productor en diálogo con Socios del Espectáculos. Y sumó, en alusión a Nara: "Está en una, pero bien, la está rompiendo con todo lo que está haciendo. Para mí todo es tiempo, todo se va acomodando. (Con Pieres) jugamos al futbol juntos en la despedida de Ponzio que nos tocó compartir equipo y la mejor onda. Lo de ellos fue en otra vida".

La palabra de Paula Chaves sobre su alejamiento de Zaira Nara

La modelo admitió que ya no son tan cercanas con Zaira, quien es madrina de su hija menor. "A me pone un poco mal el tema, me angustia la situación, no me gusta ventilar cosas no porque me haga la misteriosa, sino porque me duele y me afecta. Fue hace mucho tiempo que hablamos, el año pasado, fueron muchas idas y venidas. Venía de hace un tiempo", soltó la modelo en diálogo con LAM.