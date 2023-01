Se filtró un video desconocido del pasado de Marcos de Gran Hermano

Salió a la luz un video nunca antes visto de Marcos Ginocchio, antes de entrar a Gran Hermano.

Salió a la luz un video inédito del pasado de Marcos Ginocchio, uno de los participantes de Gran Hermano 2022 (Telefe) más queridos por el público. Las imágenes muestran al joven en una faceta desconocida para el público.

Marcos se convirtió en uno de los preferidos por la audiencia debido a su sensibilidad, su temperamento tranquilo y la paz que les transmite a sus compañeros dentro de la casa. Ahora, un fanático descubrió un video de su pasado y lo compartió en las redes sociales.

"El primo" mantiene un perfil bastante bajo, por lo que no es fácil saber cosas de su vida privada. Se dijo que tenía un comedor para ayudar a familias en situaciones vulnerables y que además aspiraba a ser modelo. Recientemente, Marcos les había contado a sus compañeros que había filmado una publicidad de cerveza en México.

Se trata de una publicidad para la cerveza mexicana Tulum. Un usuario compartió el clip en Twitter y rápidamente se volvió viral. "Desde hoy tomo cerveza Tulum", comentó una fanática. "Me convenciste, la compro", bromeó otra.

De igual manera, el Instagram oficial de la marca se llenó de likes y comentarios en las fotos en las que aparece Marcos. "¡El primo!", "Te amo, Marcos, mi ganador", "El más lindo de todos" y "¿Qué hace mi marido ahí?" fueron algunos de los comentarios que sus fans dejaron en los posteos.

Alexis "El Conejo" reveló qué pasa entre Marcos y Julieta en Gran Hermano

El "ship" entre Marcos y Julieta Poggio genera furor en las redes sociales desde hace meses. Día a día, Twitter se llena de videos de los dos juntos que revelan la gran conexión que tienen y los momentos de tensión que viven a diario en la casa.

Alexis "El Conejo" Quiroga, el reciente eliminado del reality, fue interrogado al respecto durante un vivo con Juariu y no pudo evitar contar la verdad. "¿Que opinás de Marcos y Juli, 'Cone'?", le preguntó una fanática. Juariu también quiso saber e insistió con la pregunta: "¿Qué opinás? ¿Para vos se gustan o no?".

"A Marquitos me suena que sí", soltó "El Cone", dejando completamente expuesto a su compañero. Sin embargo, opinó que no es mutuo porque Julieta tiene novio afuera de la casa y parecería no tener en mente engañarlo. "A Juli la veo muy enamorada de su novio", aseguró el cordobés.