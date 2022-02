Se filtró un terrible audio privado de Fabián Gianola: "Las necesito"

Luego de que se conociera la rotunda decisión de las mujeres que representaban al actor, se filtró un audio que lo deja totalmente expuesto.

Frente a la gran oleada de denuncias que surgieron en los últimos meses hacia Fabián Gianola, en donde compañeras de trabajo y mujeres que se habían relacionado con él lo acusaban de abuso sexual, el actor sufrió un fuerte revés: las abogadas que había contratado para que lo representen decidieron renunciar a la causa "por motivos varios". Así es como el mediático entró en una fuerte desesperación pese a que su causa quedó a cargo de otro letrado.

"Renuncio por cuestiones netamente personales y no en relación a mi cliente, a quien estimo, pero discrepo con el otro defensor, el Dr. Tenca. Renuncio al cargo por distintos motivos", habrían sido las palabras de una de las abogadas, Stella Maria Tomizzi, en diálogo con el periodista "Pampa" Mónaco. Luego de esta novedad, se conoció que el caso de Gianola quedó en manos de Dr. Adrian Tenca, resolución que parece no contentar al acusado.

Fue en este marco que en Intrusos sacaron a la luz un audio desesperado de Fabián Gianola, en donde les pedía a sus ex representantes legales que se quedaran con la causa. "Me estoy sintiendo mal físicamente", serían las palabras que el actor le dijo a sus allegados sobre la situación que vive a nivel mediático. Además, fue Daniel Ambrosino quien develó algunos de los textuales que el actor habría dicho a sus ex abogadas.

"No me dejen solo, las necesito en este momento", anunció el panelista sobre las palabras que habría dicho Gianola. "Eso es lo que le diría Fabián a sus seres cercanos, que no son muchos, y los profesionales que la acompañan", agregó Daniel. Asimismo, el panelista también contó que el actor estaría asistiendo a terapia para tratar la situación.

Una modelo se sumó a las denuncias contra Fabián Gianola con un fuerte testimonio

Fue durante la última emisión de A la Tarde, cuando la famosa modelo Valeria De Genaro se animó a contar su experiencia con el actor y se sumó a la oleada de denuncias que muchas mujeres realizaron contra Fabián Gianola.

"Al principio todo normal pero después empezó a tener esa manera de baboso, de agarrarte, de hablarte tan cerca. Yo no era su amiga y se tomaba esas atribuciones de más. En ese momento me dijo que quería que yo esté fija en su programa, entonces a mí me pareció re copado", comentó pero luego contó que jamás le dio ese trabajo. Luego volvió a remarcar las actitudes que Gianola tenía con él, en donde aseguró que siempre se ponía encima de ella, la agarraba del pelo: "Era como simular una relación sexual, teniendo en cuenta que yo tenía un micrófono en la mano", sentenció.