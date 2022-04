Se filtró un extraño audio de Fernando Burlando: "¡Ayudame!"

Andrea Taboada, panelista de LAM, compartió un misterioso audio de Fernando Burlando en una posible situación de peligro.

Se filtró un llamativo audio del abogado Fernando Burlando pidiendo ayuda a gritos. Todo comenzó cuando Andrea Taboada, panelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM), estaba haciendo el programa en vivo y recibió un llamado suyo de repente. Ante esta extraña situación, Andrea activó el altavoz y, desde el otro lado, se escuchó al abogado decir unas palabras casi inentendibles.

Aunque al principio Taboada pensó que Burlando la estaba llamando para hablar sobre su conflicto con Jorge Lanata y Elba Marcovecchio, pasados unos segundos se dio cuenta de que el abogado ni siquiera se había percatado de que la había llamado sin querer. De fondo, se escuchaba su voz pidiendo ayuda a los gritos.

“Me está llamando Fer. Hola, Fer... ¿Fernando? Estoy en vivo”, dijo la panelista mientras sostenía su celular. “Ponelo en altavoz”, le sugirió Yanina Latorre. Al hacerlo, se escuchó al voz de Burlando gritando: “¡Ayudame!”. Todos los paenlistas de LAM se miraron expectantes, sin saber qué estaba ocurriendo.

“Uy, no. Me parece que se le marcó solo… ¡Cortá, cortá! Parece una emergencia”, exclamó Latorre. “Se le disparó el teléfono”, explicó Andrea. Aunque los dichos del abogado fueron muy difíciles de decodificar y todo ocurrió muy rápido, según lo que escuchó Taboada estaba en una cancha y alguien le quería robar el celular. “Le están robando en la cancha. ¡Necesita ayuda!”, gritó la panelista. Hasta ahora, Burlando no dio a conocer qué fue lo que le sucedió en realidad.

El conflicto entre Fernando Burlando, Jorge Lanata y Elba Marcovecchio

Todo comenzó cuando la abogada Elba Marcovecchio, esposa de Jorge Lanata, tuvo que salir a dar explicaciones sobre por qué no invitó a su casamiento a Burlando, su exjefe. “En el contexto de mi boda, tener que aclarar que me fui del estudio por defender mis principios y mi valor como mujer profesional, ¡es horrible! ¿Rogar que te paguen? Eso no es digno”, publicó Elba en sus historias de Instagram.

Días después, la abogada dio una entrevista con LAM y Lanata intervino para expresar su indignación hacia Burlando. Así, se dio a conocer que el abogado no le habría pagado a Elba por varios trabajos, razón por la cual ella decidió irse y abrir su propio estudio. “Yo estoy tan enojado como Elba. Es mi mujer y la voy a defender, acá y en cualquier lugar. Esto de llamarla ‘desagradecida’ o que no laburó... Yo sé perfectamente que no le garparon. Lo sé y lo sufrí día a día con ella”, reveló el conductor de Radio Mitre.