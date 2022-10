Se filtró un escandaloso detalle sobre la separación de Zaira Nara: "Brujas"

Revelan cómo reaccionó Zaira Nara el enterarse que se filtró un detalle clave sobre su separación con Jakob Von Plessen.

Salió a la luz cuál fue la reacción de Zaira Nara al enterarse que se filtró un detalle secreto sobre su separación con Jakob Von Plessen: que le puso micrófonos en su casa para controlarla. De acuerdo con estas versiones, Jakob creía que la conductora le estaba siendo infiel con el polista Facundo Pieres.

Se dice que todo comenzó cuando Von Plessen cubrió a Mauro Icardi en su encuentro con "La China" Suárez en París. Según trascendió, aquella misma noche Jakob le fue infiel a Zaira con otra mujer. Después de enterarse, la modelo habría comenzado un breve romance con el polista mientras estaba temporalmente separada de su marido. A pesar de que se reconciliaron, Jakob no habría recuperado su confianza hacia Zaira, razón por la cual se dice que instaló micrófonos en su hogar.

“¿Se acuerdan que acá contamos hace unos días que Jakob le dejó un micrófono debajo de la mesa a Zaira? Yo lo conté porque lo tengo chequeado. Yo ya lo tenía recontra confirmado, por eso lo conté. Después de eso hubo una especie de caza de brujas en el entorno de Zaira porque querían saber cómo nos habíamos enterado de ese tema", contó "Pampito" en Mañanísima (Ciudad Magazine).

Con este término, el periodista quiso decir que las personas del entorno de Zaira "están buscando quién filtró la información". "La que empezó a contarlo fue Nora, la mamá de Zaira, porque como ellos se pelean allá, se lo comentó inocentemente a alguien y ahí me enteré yo", sumó "Pampito". En este sentido, el panelista remarcó que "están recontra separados" y que "intentaron volver pero no pudieron” ya que los dos perdieron la confianza mutuamente.

Los detalles sobre la relación entre Zaira Nara y el polista

El vínculo entre Zaira Nara y el polista duró apenas tres meses, según reveló Yanina Latorre en LAM (América TV). "Fue insostenible. Ahí vino la primera crisis. El polista vive en Argentina pero viaja mucho. Él estaba recién separado, tiene hijos. Su exmujer estalló cuando pasó todo esto. Así como me enteré yo, lo hizo todo el mundo. Y todos los vieron porque hay fotos", sumó la "angelita".

En este sentido, Yanina explicó que la crisis empezó cuando Jakob se enteró del vínculo que Zaira había tenido con Facundo. "En un momento, ellos se separan y ella sigue con el vínculo con el polista. El marido, que está muy enamorada de ella, decide reconquistarla. Ella lo deja al polista y empiezan a recomponer. Él hizo todo lo imposible para reconquistarla, lo dio todo", continuó la esposa de Diego Latorre.

Después de esto, se reconciliaron e intentaron recuperar su relación, pero al poco tiempo terminaron definitivamente. "Empezaron a estar juntos. Y él es como Wanda, no puede perdonarla. Lo intentó pero no pudo. La remaron un montón, ella no lo vio nunca más al polista. Fue él quien le pidió que comunique la separación", cerró Latorre.