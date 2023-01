Se filtró el récord íntimo de Coti de Gran Hermano: "En un día"

Salió a la luz un detalle sobre la vida sexual de Coti Romero que sorprendió a todos.

Coti Romero, la reciente eliminada de Gran Hermano 2022 (Telefe), habló sobre su relación con Alexis "El Conejo" Quiroga y sorprendió al revelar algunas de sus experiencias sexuales más particulares.

Ahora que "Conejo" también salió de la casa, la joven correntina se muestra cada día más unida a él. Incluso, ambos aseguraron que están enamorados y que planean seguir saliendo y conociéndose. En este contexto, Coti habló sobre el amor, la sexualidad, sus primeras experiencias íntimas y los lugares insólitos en los que tuvo sexo.

"¿Cuál fue el lugar más raro donde tuviste un encuentro íntimo?", le preguntó Ulises Jaitt en su programa radial, El Show de Ulises Jaitt (XLFM Digital Radio). "Ay, muchos lugares raros... Una que no me gustaría que se sepa porque voy a quedar re mal fue... en la escuela. Estaba en el anteúltimo año, era mi novio", contestó Romero, dejando sin palabras al conductor.

Sin embargo, Coti aclaró que "no fue en horario escolar", sino que habían ido a ensayar un baile. "Fue en un aula que tenía una pieza para guardar algunos elementos", detalló. "El morbo de hacerlo en la escuela... Qué grande, me encanta que seas sincera, te banco a muerte", le respondió Jaitt. Además, confesó cuál fue su record sexual: "Siete orgasmos en un día. Estuvimos desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la tarde del otro día. Dormíamos, comíamos, mirábamos pelis", recordó Coti.

"¿Algún lugar que te quede pendiente, que digas 'tengo ganas de hacerlo acá con 'El Cone'? No sé, en el parque... ¿En dónde?", quiso saber el hermano de Natacha Jaitt. La joven de 20 años respondió que no estaba segura, pero que quizás le gustaría en una pileta climatizada.

"Qué lindo eso. Recuerdo de tu primera vez, ¿positivo o negativo?", indagó el locutor. "Fue positivo. Obviamente que las primeras veces nunca son lo mejor que puede haber, pero sí, bastante positivo", recordó Coti. Por último, la influencer opinó que "el tamaño importa" y que los juguetes sexuales "siempre son un plus".

¿Coti Romero vuelve a Gran Hermano?: el audio que se filtró al respecto

Según fuertes rumores, Coti Romero podría volver a entrar a la casa de Gran Hermano. Recientemente, su padre Javier Romero dio una entrevista para Radio Sudamericana en la que comentó que el rating no es el mismo desde que Coti se fue, razón por la cual podría volver a entrar.

"Les puedo dar la primicia, si se da, se da, sino no. Me gustaría que Coti siga afuera, pero me dijeron que cuando salió, el rating de Gran Hermano bajó mucho y no es lo mismo sin ella", aseguró el hombre. Además, agregó que desde la producción "le dijeron que hay grandes posibilidades y que esté atenta para la próxima semana, porque cualquier cosa puede pasar". "Está enloquecida porque quiere entrar de vuelta", aseguró Javier. Sin embargo, hasta ahora el canal no hizo ningún anuncio oficial al respecto.