Se conoció qué figuras visitarán a Susana Giménez en Telefe el domingo 13 de octubre: quiénes son

Susana Giménez recibirá a dos figuras de la música el domingo.

Susana Giménez regresó a la televisión hace pocas semanas, después de cuatro años sin desarrollar su carrera como conductora. La diva de los teléfonos sale al aire los domingos y recientemente se conoció qué famosos cantantes serán parte de la próxima emisión del ciclo en Telefe.

La celebridad de televisión recibió en su primer programa como invitados a María Becerra, Rodrigo de Paul y Leandro Paredes, quienes estuvieron sentados en su living. En su segunda emisión, Giménez entrevistó a Javier Milei, Cristian Castro y Úrsula Corberó. En cuanto al próximo domingo, se conoció que las figuras que la visitarán serán de renombre.

Uno de los nombres de las presencias que tendrá Susana Giménez en Telefe será el de Lali Espósito, artista que está en un nuevo auge mediático por el reciente lanzamiento de su canción Fanático, que tuvo récords de reproducciones en plataformas digitales. Al mismo tiempo, la diva entrevistará al músico de RKT L-Gante, quien hablará tras su drama judicial ante la audiencia televisiva.

La tierna dedicatoria de Pedro Rosemblat a Lali Espósito por su cumpleaños

"Gracias Mariana por hacernos tan felices a todos los tuyos, ojalá toda esa alegría te vuelva en este día y cada día. Feliz cumpleaños, te amo mucho", escribió Rosemblat en el pie de foto de un posteo donde compartió varias fotos de momentos vivido junto a su pareja.

Susana regresó a la tele en septiembre.

Las insólitas declaraciones de Javier Milei en lo de Susana

“Nosotros recibimos una herencia que constituía lo peor de las tres crisis argentinas, eso no es un tema menor porque si la crisis hubiera estallado hoy hubiéramos tenido 95% de pobres. El punto es que el escenario alternativo era muchísimo peor y además otra cosa que también tiene que comprender la gente es que la pobreza ni se genera en un día, ni se elimina en un día”, comentó el mandatario ante "La Su", en su programa de TV. Y sumó: "Yo soy bueno como economista y sé de crecimiento, pero no hago magia, no puedo revertir 100 años en 9 meses".

La indirecta de Susana Giménez contra Milei por la cadena nacional: "Me quedé muda"

"Pensaba debutar el 15 de septiembre. Teníamos el programa preparado, el sketch de apertura filmado, pero llamaron de la presidencia al canal y dijeron que había cadena nacional. Pidieron disculpas muy amablemente. Así que dije: ‘Bueno, me voy por cinco días a ver los perros y de paso descanso un poquito’. Vuelvo el viernes. No creo que pase nada por retrasar el estreno una semana, pero me quedé muda porque teníamos todo preparado. Ahora estoy tranquila, espero que nos vaya bien", comentó la diva sobre la postergación de su estreno.

El enojo de Yuyito González con Susana Giménez

"Susana Giménez dijiste ‘qué enamoradizo el presidente’. Me hizo ruidito, se los tengo que confesar. No es enamoradizo el presidente, el presidente está enamorado de mí y yo estoy enamorada de él. Es una relación sólida, sana, hermosa y firme. O sea, que ‘enamoradizos’ no, por favor. ¿Lo sacamos? ¿Lo borramos? La editamos a la Su. ¡A la Su, a la Sa y a la Na! ¡La editamos!", comentó la celebridad de TV.