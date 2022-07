Se conoció la verdad: qué pasará con el programa de Flor Peña en América TV

Tras varias especulaciones sobre el futuro del programa de entretenimiento, las autoridades del canal rompieron el silencio.

Los días de incertidumbre para Flor Peña ya terminaron, ya que tras varias semanas de especulaciones, las autoridades de América TV develaron qué pasará con el programa que la actriz conduce en el prime time nocturno. "Nos juntamos con Flor la semana pasada", aseguraron desde el canal que dirige Daniel Vila.

La información trascendió al aire de Socios del Espectáculo luego de que circulara la versión de que América levantaría el programa LPA (La pu*@ ama) por bajo rating. Según informaron Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, la gerenta de programación del canal, Fernanda Merden, rompió el silencio y reveló cuál fue la decisión final de la señal sobre el programa de Peña.

"La gerenta de programación nos aclara que no se habla de levantamiento", informaron en el programa de El Trece. "El problema acá es la guerra interna entre sectores del canal, Florencia Peña y parte de su producción siente que le están boicoteando lo que es la venta del programa, el área comercial. La falta de pauta publicitaria es complicada para sostener el presupuesto de un programa", añadieron.

En ese sentido, Lussich citó textual a Merden luego de haber conversado con ella. "Nos juntamos con Flor la semana pasada. Fue una muy buena reunión, en la que no se habló nunca de levantar el programa. A medida que pasan los días los programas van mutando y escuchando a las audiencias", detalló la responsable de contenidos de América TV.

Flor Peña le tiró un palito a Telefe desde su pantalla: "Una porquería"

Flor Peña volvió a la pantalla de Telefe al visitar a Georgina Barbarossa en su programa y no dudó en disparar picante contra el canal de ViacomCBS. "Esto es una porquería", criticó con dureza la conductora de LPA (La pu*@ ama) en su regreso a la señal en la que supo brillar con Flor de equipo pero de la que se fue de forma sorpresiva.

La salida de Flor Peña de Telefe estuvo marcada por la polémica, pese a que luego de anunciar su renuncia la conductora se quedó un tiempo más al frente de Flor de equipo, mientras en la señal aguardaban por el debut de Georgina Barbarossa en ese horario. El debut de la finalista de MasterChef Celebrity 2 se hizo esperar y Denise Dumas se hizo cargo del ciclo que supo conducir Peña, quien se fue a la pantalla de América TV con LPA (La pu*@ ama).

Por eso, sorprendió la visita de este jueves de Flor Peña a A la Barbarossa, el programa con el que ocuparon el horario que dejó libre en Telefe. Fiel a su estilo, la conductora de LPA le tiró algunos palitos a su excanal. "¡Cambien la puerta! Escuchame una cosa… Pará, vengo y veo que es la puerta que teníamos nosotros, cámbienle la puerta… Esto es una porquería", disparó Peña luego de que Barbarossa la presentara e ingresara al estudio.

No conforme con esto, Georgina le remarcó otros cambios en el estudio: "¿Vos viste que los almohadones son más altos?". "Es mucho más cómodo este sillón que el que me tocó a mí. Todo horrible lo que me pasaba a mí", insistió Flor Peña con sus mensajes filosos contra Telefe.