Se conoció el polémico romance secreto de Carina Zampini: "Se me escapó"

La famosa conductora y actriz habría mantenido un romance en una de sus últimas participaciones en televisión y recién se conoció recientemente.

Salió a la luz el romance oculto que tuvo Carina Zampini con un reconocido compañero de trabajo. Aunque hace ya varios meses que la conductora se encuentra alejada de la televisión, recientemente trascendió un relación amorosa oculta que mantuvo durante uno de sus últimos trabajos en la pantalla chica.

Luego de más de 10 exitosas temporadas de El Gran Premio de la Cocina, El Trece dio por finalizado el ciclo de competencia culinaria en los últimos meses del 2021. Desde entonces, la actriz y conductora mantuvo un perfil bajo, completamente distanciada de la pantalla chica. Pero ahora, su figura volvió a colocarse en el foco mediático luego de que se revelara el nombre del cocinero con el que mantuvo un romance.

La situación salió a la luz en Mañanísima, el ciclo que conduce Carmen Barbieri en Ciudad Magazine. En una de sus más recientes emisiones, el programa recibió como invitado a Julián Tiberio, un reconocido cocinero que formó parte de tres temporadas de El Gran Premio de la Cocina hasta el 2019.

Mientras el invitado preparaba un platillo frente a las cámaras, "Pampito" y Estefi Berardi empezaron a indagarlo. "Parece que le gustan las conductoras”, reveló el periodista, y su compañera consultó si se trataba de "una de pelo rubio". Ante la negativa del cocinero pero su visible nerviosismo, Carmen Barbieri terminó de deschavarlo: "Yo sé quién es, pero no lo voy a decir. No puedo ir y decir que se trata de Carina Zampini ¡Ay se me escapó!".

Carina Zampini confirmó su regreso a la televisión: "Tengo contrato"

Carina Zampini anunció que cada vez está más cerca de volver a la televisión. Luego de pasar varios meses alejada de la pantalla tras la finalización de su contrato con BoxFish, la famosa conductora no volvió a encarar nuevos proyectos y se mantuvo distanciada de los medios. Sin embargo, parece que ahora tiene todo listo para regresar.

En una reciente entrevista que brindó con Socios del Espectáculo, Carina Zampini habló de su regreso a la televisión tras el fin de El Gran Premio de la Cocina. En diciembre del 2021, la conductora se despidió del programa de cocina tras 15 exitosas temporadas y luego no volvió a referirse a su vuelta al trabajo. Al menos hasta el móvil que brindó con el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

"Estoy muy tranquila, disfrutando de estar en casa con mi hijo, con mis amigos, de estar un poco recluida para adentro, ya que no estoy trabajando", empezó por contar Carina Zampini tras ser interceptada por el móvil de Socios del Espectáculo. Sin embargo, pese a admitir que ahora no tiene ningún proyecto claro, aseguró que ya tiene todo encaminado para volver a la televisión dentro de los próximos meses.

"Ahora ya estoy pensando en lo nuevo. Tengo un contrato firmado con Kuarzo. Sí aún estamos viendo proyectos, sin canal definido, tirando ideas, armando cosas lindas", contó Zampini. En este contexto, la actriz reveló que cambió de productora pero que aún no tiene claro a qué señal irá a parar ni con qué proyecto en concreto.