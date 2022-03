Se confirmó la fecha de casamiento de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio

En LAM revelaron detalles inéditos sobre el casamiento de Jorge Lanata con la reconocida abogada.

A unos meses de haber confirmado su compromiso, salió a la luz la fecha del casamiento de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio. La pareja lleva un tiempo juntos y decidieron dar este importante paso para sellar su amor. Frente a la cercanía del evento, en LAM develaron la fecha del casamiento y algunos detalles inéditos de la celebración.

La fecha de casamiento de Lanata fue el enigmático del día de LAM y, hacia la mitad del programa, Ángel de Brito decidió revelar la información que había obtenido. Asimismo, el conductor y su panel contaron algunos detalles especiales sobre la celebración, la cual está pautada para fines del próximo mes y con muchas particularidades.

"Se casan el 23 de abril", anunció Ángel de Brito. Tal como había comentado Jorge Lanata cuando se conoció la noticia de su compromiso, la ceremonia tendrá lugar en el cuarto mes del año, pero el día seleccionado tiene un significado especial para la pareja y fue elegido adrede.

Según contó Pía Shaw, Elba Marcovecchio le confesó que el 23 de abril es el día de San Jorge. Esta fecha representa un día muy importante para los novios ya que celebrarán el día del santo de Jorge Lanata. La celebración se llevará a cabo de forma poco tradicional y contará con la presencia de las personas más cercanas a la pareja.

Detalles de la boda: invitados, dress code y organización

Yanina Latorre es una de las invitadas estrellas al matrimonio. Dentro del mundo de la farándula, no hay muchas personas que tengan un vínculo cercano con Jorge Lanata, pero la panelista ya lleva varios años de amistad con el periodista. Con la autorización de la pareja, Latorre develó algunos detalles de la ceremonia.

"Se casan por iglesia y por civil. Van por todo. Ellos están muy felices, se aman", comenzó por contar Yanina Latorre. "Es una cena, no va a haber baile. Lanata odia bailar", añadió la panelista sobre la celebración.

Más allá de que el festejo no sea una fiesta tradicional, Latorre reveló que respetarán el código de vestimenta formal: ella usará un clásico vestido de novia y él estará con un traje elegante. "A mí me dijeron que me ponga todos los brillos aunque arranque a las 6 de la tarde", continuó la panelista.

Por último, se conoció que la lista de invitados está conformada por 110 personas. En un principio solo se trataban de 50 invitados, luego aumentaron a 70 y parece que ahora el número cerró en poco más de una centena para celebrar junto a los recién casados.