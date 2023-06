Se cansó: Romina Uhrig dijo lo que todos piensan de Viviana Canosa

Romina Uhrig le respondió a Viviana Canosa tras las críticas que la conductora hizo sobre su persona, tras su paso por la casa de Gran Hermano.

Romina Uhrig, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), hizo un contundente descargo contra Viviana Canosa tras las agresiones que recibió de su parte. Desde el primer día, Uhrig recibió una gran cantidad de críticas tras su paso por la casa más famosa del país, especialmente por su vínculo con la política y con el peronismo. Ahora que ya terminó el reality, la exdiputada habló sobre las acusaciones que cayeron en su contra, especialmente por parte de Canosa.

Todo comenzó cuando la conductora de Más Viviana (LN+) apuntó contra Uhrig por su historial en la política y la relación con su marido, Walter Festa, exintendente de Moreno. “Esa chica que cocina y limpia todo el día en Gran Hermano fue diputada nacional del Frente de Todos entre 2019 y 2021, dos años y la rajaron. Su gran mérito en la política fue ser la mujer del ex intendente de Moreno, Walter Festa”, sentenció Canosa.

Canosa cuestionó, además, la situación económica de Romina: “Salió de la gestión pública con un incremento del patrimonio de un 400%, en su momento se dijo que ingresó al reality por la necesidad de comprarse una propiedad para vivir con sus hijas y ahora está en la tele diciendo que está por el premio. Viste que el premio es una casa prefabricada, seguramente la diputada quiere vivir en una casa así”.

Uhrig estuvo como invitada en Duro de Domar (C5N) y se defendió de las acusaciones de la periodista. "No quise ver nada. Me enteré que fui cadena nacional en el momento que estuve adentro de la casa. El último mes me daban con todo, inventando un montón de cosas mías", declaró la ex "hermanita". Romina explicó que si bien está muy segura de quién es, las críticas de Canosa le dolieron: "Uno es un ser humano y le duele, más por mis hijas, la más grande lo sufrió mucho porque era tremendo. Hasta el día de hoy no lo puedo creer. Por qué tanta bronca y tanto odio porque todos votamos. Sin embargo, no metí la política dentro de la casa".

Los repudiables dichos de Viviana Canosa sobre Romina Uhrig: "Rascándose"

Aquella misma ocasión, Canosa se refirió a los participantes de Gran Hermano como "una manga de vagos que viven de la nuestra, se rascan las bolas y no hacen nada en todo el día". En cuanto a Romina, apuntó: “Mirá esta otra K, Romina de Gran Hermano, que fue diputada, una diputada que va a una casa a seguir rascándose las bolas, una cosa increíble. Está mucho más cómoda en la casa limpiando los baños que en el Congreso que no tiró ni una sola ley, no aportó nada”.

En este sentido, también cuestionó el rol de madre de Romina y su situación económica: “Llora porque extraña a las hijas y nadie le cree que va por una prefabricada, que ese es el premio mayor de Gran Hermano. Entra haciéndose la pobre, pero mirala como con Festa, su exmarido, en Moreno apretaban a un viejo de casi 80 años para sacarle los terrenos”.