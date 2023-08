Se burló de la dolarización de Milei y descolocó a Bonelli en un móvil de El Trece

Un influencer se volvió viral al criticar con humor la propuesta de dolarizar la economía de Javier Milei. El conductor de Arriba Argentinos y la noteras quedaron boquiabiertos con la situación.

Jeremías Madrazo, el influencer que creó el índice "café y dos medialunas" en diferentes establecimientos de la Ciudad de Buenos Aires, fue entrevistado en el noticiero de El Trece por su iniciativa y aprovechó la oportunidad para burlarse de la propuesta de dolarización de Javier Milei. El irónico testimonio del joven generó sorpresa y risas en Marcelo Bonelli y la cronista a cargo del móvil.

"Muchos nos dicen: 'Por qué hacen un índice de precios cuando los precios cambian tanto'. Pero bueno, por eso le pusimos la referencia en dólares", comenzó Jeremías la explicación. "Nuestro sueño es que podamos comprar un café, por ejemplo acá sale 0,97 dólares, entonces mi sueño es cobrar mi sueldo en dólares, como dice Milei, y entonces poder pagar menos de un dólar", sostuvo.

“Por ejemplo, yo cobro $100 mil de sueldo, entonces si gana Milei yo voy a cobrar 100 mil dólares. Entonces, voy a poder comprar un café y dos medialunas por menos de un peso”, añadió y provocó la reacción inmediata de la cronista y Bonelli. "Eso no así", lo interrumpió Cecilia Insinga y Bonelli hizo lo propio desde el estudio: "Decile que no va a ser así".

La notera le intentó explicar de forma sencilla que el tipo de cambio no sería 1 a 1, al igual que el implementado durante la presidencia de Carlos Menem, pero el joven continuó con su gracia. “Pero él va a dolarizar”, respondió contundentemente Madrazo. “Independientemente de que se dolarice la economía, si gana no pasaría tu sueldo en pesos a valer lo mismo en dólares. Si cobras $100 mil no pasarías a cobrar 100 mil dólares”, sostuvo la cronista.

“O sea, yo lo que quiero es poder pagar un peso un café con dos medialunas. Eso es como lo que a mí me gustaría y por eso pusimos la referencia también en dólares”, aseguró con ironía. Sin embargo, ni la movilera ni la notera advirtieron la intención del influencer.

"A Jeremías le pinchamos el globo con eso de que no va a cobrar 100 mil dólares", dijo Bonelli una vez terminada la entrevista. "Era necesario aclarárselo", indicó Insinga y el conductor del noticiero de Arriba Argentinos cerró: "No, sí sí. Aclárenlo porque si no es un fiasco. O sea, en realidad el está cobrando, más o menos 160 dólares por mes. Esa es la cuenta, vamos a ver qué pasa con el futuro presidente, con quien sea, el que gane".

Madrazo, recordado por haber filmado el hit viral "Eduardo, vení a buscar a Juan Cruz"; se encargó de subir el fragmento de la entrevista para dejar en claro su búsqueda de burlarse de la propuesta de Milei. "Ah no lo tarado que es este chabón", escribió en su posteo de Twitter.

Jeremías ya había protagonizado una situación similar en una nota con C5N en medio de una manifestación de estafados por Leonardo Cositorto, dueño de Generación Zoe. "Yo entré por recomendación del gordo Casciari que también arma ponzis de libros y ya no sé que más hacer con esto”, indicó para hacerse pasar por uno de los damnificados.

Tras la viralización del video, Hernán Casciari se contactó con él y le hizo una propuesta laboral. "Nos juntamos a tomar un café y nos caímos bien, nos llevamos re bien", reveló luego de comenzar a manejar las redes de Orsai, la editorial independiente que fundó el escritor.

Ramiro Marra desmintió a Milei y contó la verdad sobre la dolarización

El énfasis que le pone Javier Milei a explicar su proyecto de dolarización quizás no tenga nada que ver con las posibilidades prácticas de llevarlo adelante. Uno de sus principales alfiles y candidato a jefe de gobierno porteño, Ramiro Marra, sostuvo que puede existir la posibilidad de que tal iniciativa ni siquiera se concrete en un eventual mandato del libertario.

A medida que arrancan con sus explicaciones y se acerca la fecha de la elección general, la Libertad Avanza va cayendo en sus propias contradicciones. “Discutimos mucho el proceso de dolarización. No sé si lo podremos hacer en el primer mandato de gobierno (de Milei), o si lo tendrá que hacer otro gobierno”, sostuvo Marra durante una entrevista televisiva en A24.

La dolarización que propone Milei es muy difícil de realizar y tendría un costo altísimo en diversos planos de la economía. Sin embargo, tanto o más complicado sería salir eventualmente de ella, dado que implicaría una ruptura generalizada de los contratos vigentes, quiebras masivas, una nueva moneda sin reserva de valor y, probablemente, una alta inflación. Sería un camino sin retorno, con un perjuicio permanente para el entramado industrial del país.