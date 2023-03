Se acabó: un histórico programa de El Trece deja la grilla para darle lugar a ATAV 2

El Trece levantará un programa histórico para hacerle lugar al estreno de la segunda temporada de ATAV.

Ángel de Brito reveló que a un clásico programa de El Trece le queda poco tiempo en pantalla, ya que el canal reestructurará su grilla para darle espacio a la segunda temporada de Argentina, Tierra de Amor y Venganza (ATAV). "La 'nueva estrategia'", contó el productor sobre la información que recibió en los últimos días.

Luego de varias apuestas que no terminaron de funcionar en materia de rating durante el 2022, en este año El Trece buscará nuevamente levantar sus mediciones para competir con Telefe, ganador absoluto de los últimos años. En ese sentido, el canal del Grupo Clarín ya empezó a mover su programación para hacerle lugar a la segunda temporada de ATAV.

La ficción histórica fue una de las producciones que mejor le funcionó a El Trece en el último tiempo, por lo que tendrá un lugar destacado en su grilla. Pero para hacerlo, la señal que comanda Adrián Suar levantará del aire un histórico programa que le dio muchas alegrías al canal en toda su historia.

Según reveló Ángel de Brito en su cuenta de Twitter, El Trece pronto estrenará la segunda temporada de ATAV, Pasaplatos -un programa de cocina con la conducción de Carina Zampini, que volverá tras el final de El Gran Premio de la Cocina en el 2021- y Canta Conmigo Ahora (sin Marcelo Tinelli, claro). Con estas novedades en la grilla, Nosotros a la mañana (conducido por el Pollo Álvarez) y Socios del espectáculo volverán a sus "horarios originales".

"La 'nueva estrategia'", le definieron a De Brito desde El Trece. De todos modos, para hacerle lugar a estas nuevas apuestas, la señal de Adrián Suar levantará un programa muy querido por los espectadores y que le ha dado muchas alegrías al canal desde hace años: El Zorro.

Tenso momento entre Nicole Neumann y una concursante de El Trece por el veganismo: "Incómoda"

Nicole Neumann protagonizó un tenso momento con una concursante de Los 8 Escalones debido a la profesión de la jugadora. La modelo y conductora de televisión se enfrentó a una productora porcina y no pudo evitar hacer alusión a sus principios como defensora de los animales.

"Hacemos ciclos completos. Atiendo partos, hago inseminación artificial. No quiero explayarme mucho por Nicole", enunció María de los Ángeles, la concursante que acudió al programa de preguntas y respuestas conducido por Guido Kaczka en El Trece. De esa manera, la mujer aseguró que estaba al tanto de la militancia de Neumann por el maltrato animal y agregó: "El tema genera polémica. Pero nosotros tratamos de cuidar el bienestar animal, hacemos tratamiento de agua afluente. Mucha conciencia al respecto”.

"No trae mucha comodidad en algunos ámbitos porque hoy en día hay mucha gente vegana, y obviamente no están a favor de mi producción y yo no entró en debate", cerró su descargo María de los Ángeles.

Nicole trató de quitarle dramatismo al clima que se había generado, tomó el micrófono y soltó: "Antes no dije nada y me llamé al silencio porque tampoco me gusta debatir. Yo no estoy en contra de nada ni de nadie, pero es una situación incómoda. Pero la verdad, lo único que hago es la defensa de mi creencia, que es la defensa de los animales como seres sintientes. Trato de predicar lo mío, pero nunca en contra de nadie, sino a favor de mi creencia".