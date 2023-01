Se acabó el amor: una conocida conductora destrozó a un Gran Hermano

Una famosa conductora destrozó a un participante de Gran Hermano por sus fuertes exabruptos con uno de sus compañeros del reality de Telefe.

Una reconocida conductora de Telefe sorprendió a todos al destrozar a Walter "Alfa" Santiago, uno de los integrantes de Gran Hermano más controversiales de la actual edición. "Horrible cómo habla", se quejó la conductora en su ciclo que se emite por las mañanas.

Alfa es uno de los participantes de la presente temporada de Gran Hermano que más polémica generan, sin dudas. En ese sentido, el ingreso de Ariel Ansaldo lo vio como una afrenta, sumado a que cuando Ariel se sumó al programa buscó rivalizar inmediatamente con el participante sexagenario, que no suele dudar en insultar a su compañero.

En las redes sociales varias veces remarcaron y criticaron con dureza a Alfa por tratar a Ariel de "ballena inmunda" o insultarlo por su físico. Luego de ver un resumen de un nuevo cruce entre los participantes de Gran Hermano, quien se sumó a las críticas contra el participante de 60 años fue Georgina Barbarossa, que hace un tiempo reconoció que tuvo una breve historia de amor con Alfa antes de que ingresara a la casa más famosa del país.

"Horrible cómo habla de Ariel", comenzó filosa la conductora de A la Barbarossa en el ciclo de Telefe. Durísima, Georgina coincidió con Lío Pecoraro y calificó a Alfa de "agresivo y violento" para luego apuntar contra Nancy Pazos por algo que había dicho el día anterior y que no le había gustado nada.

"No me gustó lo que dijiste ayer de Alfa con improperios y yo no lo defendí en su momento, y me arrepiento", le recriminó Georgina Barbarossa a su panelista, que quedó sorprendida por el reto. Fue el propio Lío Pecoraro quien remarcó que Pazos había dicho que el hermanito de 60 años era un "hijo de puta" y un "nazi".

Ariel se desnudó en el patio de Gran Hermano y Alfa se enojó

Ariel se sentó desnudo en una de las sillas de la mesa de afuera de la casa de Gran Hermano y, al verlo, Alfa se sacó y le dijo de todo. "Ey, Maxi. Está en pelotas en el sillón. ¡Qué asco, qué asco! Hermano, hay que cambiarse en el baño. Ese sillón lo usan todos, no te podés sentar en bolas en cualquier silla donde se sientan todos", soltó el concursante más longevo de la casa, indignado.

"No me hinches las pelotas, estoy limpio, 'Alfa", respondió el participante que quedó en el segundo lugar de los más votados en la última gala de eliminaciones, en la que Coti salió el juego. "Dejate de joder, me cambio todos los días acá. ¿Es muy asqueroso en serio?", soltó Ariel. Por su parte, Maxi adhirió al punto de vista de Alfa y de buena manera le pidió a su compañero: "Y, hay muchos a los que sí les da asco. Poné una toalla abajo, de última... Te digo porque lo escuché y aparte a mí también un poco me da".

"Ah, bueno. Son cosas que en serio no me doy cuenta. Ni me di cuenta, ahora me cambio allá. Pero todos los días me cambio ahí", concluyó Ariel.