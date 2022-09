Santiago Maratea acorraló a Patricia Bullrich con una pregunta sobre corrupción

Santiago Maratea puso a Patricia Bullrich contra la espada y la pared al hacerle una pregunta muy concreta sobre la corrupción que existe en el PRO, mientras dialogaban en la mesa de Mirtha Legrand.

Todo empezó cuando la exministra de Seguridad acusó a Cristina Fernández de Kirchner de haber ejercido corrupción durante su gobierno. Fue entonces cuando Maratea, quien muy a menudo se involucra en los debates políticos, le preguntó a Bullrich cómo resolvería el problema de la corrupción en su propio partido.

"Recién dijiste que Cristina Kirchner no va a poder dejar de ser corrupta, y entendiendo el gran problema de la corrupción en Argentina, ¿cómo resolverías vos la corrupción que tenga el PRO? ¿Se entiende la pregunta?", soltó el influencer. "¿Cómo no se va a entender? Es directa", intervino Mirtha, picante.

"Con los primeros que tenés que poner mano dura son con los propios tuyos que intentan aprovechar el poder para enriquecerse. Hay un principio de la política que dice que hay una oligarquización de los partidos, que los partidos tienden a quedarse en una oligarquía donde el poder se lo reparten entre pocos y es como una tendencia eso", contestó Bullrich.

Y enfatizó que "todo el tiempo tenés que luchar contra el poder, porque el poder te transforma a vos y a todos los que tenés alrededor". "Si todos los que tenés alrededor, que empezaron por buena voluntad, pero terminaron aferrándose a la plata o al cargo, son los primeros que tenés que sacar", sumó la exministra, evitando dar nombres.

Acto seguido, contó una anécdota que vivió cuando ejercía su cargo. "Yo te voy a contar algo que me dolió el el corazón. Cuando yo era ministra de Seguridad tuve un caso de vinculación con el narcotráfico, de un intendente de Juntos por el Cambio, de la ciudad de Paraná", contó Bullrich, en referencia a Sergio Varisco.

"Yo no dudé en que había que hacer una investigación, no me importaba que fuera de nuestro partido. Si él era responsable tenía que ir preso. Lo importante es que todos tienen que ser iguales ante la ley, no le podés dar un privilegio a alguien por ser de tu partido. Esa el la base para que puedas tener autoridad", cerró Patricia.

Santiago Maratea considera postularse para ejercer un cargo político

Durante los últimos años, Santiago Maratea ganó una gran influencia en redes sociales y comentó en diálogo con La Nación+ que incluso considera postularse algún día como candidato. "Lo hablé en terapia el tema de la presidencia, porque me lo dicen demasiado. Nunca hablo en terapia de laburo y esa fue la primera vez. Se me cagó de risa la psicóloga. Primero arranca como un chiste y después entienden que lo digo con seriedad", confesó el influencer.