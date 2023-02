Santiago del Moro se la pudrió a Alfa de Gran Hermano y se picó en Telefe

Santiago del Moro cruzó de manera picante a Walter "Alfa" Santiago en la gala de Gran Hermano por un comentario que hizo sobre la pelea que tuvo con Romina Uhrig. El tenso momento que se vivió en el piso de Telefe.

En Gran Hermano tuvo lugar una situación muy incómoda. En uno de los tramos de la gala del pasado lunes 13 de febrero, Santiago del Moro cruzó de manera fuerte a Walter "Alfa" Santiago por un comentario que le molestó sobre una discusión que mantuvo con Romina Uhrig.

La tensión en el estudio de Telefe se sintió cuando "Alfa" habló sobre cómo fue que se originó su pelea con Romina, quien lo eliminó en un mano a mano que dejó memes peronistas en las redes. En dicho marco, el participante de 61 años dio a entender que todo comenzó a raíz de un comentario que Del Moro hizo en una de las galas: "Hubo un error cuando yo hablé. Fue el día que Romina se quebró conmigo. Yo intenté hablar con ella y entendió mal lo que le dije. Ella estaba mal, se puso mal después de un comentario que le hizo Santiago (Del Moro)".



"Le dijo '¿Vos te sentiste culpable?'. Ese día Romina cambió, se puso mal. Estaba mal...", recordó Walter. Sin embargo, el conductor de GH lo interrumpió y le marcó: "Dejame que aclare eso porque yo recuerdo perfectamente ese día. Yo me acuerdo que ese día, Romina estaba con una foto con los hijos y me preguntó '¿Cuándo van a entrar los familiares?'".

Romina y Alfa protagonizaron pasaron del amor al odio en Gran Hermano.

"Empezamos a hablar de los hijos porque es una persona que tiene tres hijos chiquitos, que no es lo mismo que tener hijos grandes. Entonces le digo '¿Cómo convivís todo el tiempo con eso?', que es la pregunta que le habían hecho todos en la casa", agregó Del Moro, quien se mostró molesto por el comentario de "Alfa".

El concursante advirtió que Santiago estaba fastidioso, por lo que le aclaró: "Seguro..., pero yo no te estoy diciendo algo a vos...". Y el animador le devolvió: "No, no, no..., pero te hablo de esto porque sé que le generó muchas cosas a ella y creo que, en cierta manera, ella se agarró de eso para romper con vos".

Cómo se originó la pelea de con Romina según Alfa

De acuerdo a lo que Walter "Alfa" Santiago comentó en la gala, su pelea con Romina Uhrig se dio en una de las habitaciones. "Cuando voy a hablar con ella, le digo 'mirá, Romina, ¿te sentís mal? ¿Estás mal?'. 'No', me decía, '¿Qué te pasa?, le preguntaba. 'Nada', me decía. En un momento, voy al dormitorio y estaba tirada en la cama y tapada...", recordó.

Santiago del Moro volvió a intervenir y resaltó: "Es que debe ser muy difícil estar en el lugar de ella, Alfa". Luego, Walter se victimizó y sostuvo que trató de aconsejar a su compañera para no quedar mal frente a los televidentes: "Exacto, pero lo que yo le dije, y te juro que fue así, fue 'Romina, no te pongas en el papel de víctima porque la gente, afuera, va a decir que si estás tan mal, triste o destruida porque hace cuatro meses que no ves a tus hijos. No estás presa o cumpliendo una condena, salí y andá a verlos... y yo se lo dije bien". Y concluyó: "Ella (después) empezó a gritarme...".

Alfa comentó cuál es su vínculo con Susana Giménez

En reiteradas ocasiones, "Alfa" contó que conoció a varios famosos. Incluso su hermano contó en varias entrevistas que Walter es "un cholulo" y que siempre le gustó conocer a figuras públicas y tomarse fotos con ellas. En medio del debate, el hombre de 61 años contó que también conoció a la histórica conductora de televisión.

Todo comenzó cuando Laura Ubfal lo acusó de haber mentido sobre su relación con diferentes famosas. "Laura Fidalgo, Adriana Mendoza (la hermana de Flavio), Georgina Barbarossa y Moria Casan salieron a desmentir haber tenido una relación con vos", le señaló la panelista. En su defensa, "Alfa" explicó que en ningún momento dijo que había salido con ellas, pero que sí que las había conocido.

"Yo dije que a Georgina la conocí en la escuela de teatro y que me parece una persona espectacular. Un día hablé con ella y le dije que estaba haciendo empanadas y le dije que preparaba una docena y le llevaba. Fui con el auto y bajó con el perro y la sobrina", recordó "Alfa". Sin embargo, aclaró que nunca ocurrió nada romántico y que le tiene mucho aprecio.

Sobre Moria, dijo que "no se la levantó", sino que se la cruzó mientras estaba en un auto. Acto seguido, deslizó: "Yo inventé el 'Hola Susana', porque cuando tenía 10 años la llamaba por teléfono. Era chiquito y Susana era la chica shock de la propaganda Cadum". Y explicó que un día buscó en la guía telefónica el teléfono de Héctor Caballero, pareja de Susana en aquel entonces, y la llamó por teléfono.

"Llamaba y me atendía Susana. Yo le decía: 'Hola, Susana. Haceme shock'. Un día estaba con una amigo, la llamo y me dice: 'Vos sos un caballerito. Si te hago shock, ¿no me molestás más?'. 'Te prometo', le dije. Me hizo shock y nunca más la volví a llamar", detalló "Alfa". "Pobre Susana, ¡un acosador!", apuntó Ubfal.

Walter cerró su anécdota contando que en su cumpleaños de 18 años se cruzó a Susana en un restaurante en Mar del Plata y le contó la historia. "Le dije: 'Yo el que la llamaba por teléfono cuando era chiquito'. Y me dice: 'Eras vos', y se mata de risa, cerró "Alfa". Miles de usuarios de las redes sociales se rieron con su anécdota e hicieron los memes más divertidos.