Santiago del Moro se cansó y enfrentó a dos participantes de Gran Hermano: "Serían expulsados"

Dos participantes de Gran Hermano rompieron una importante regla y Santiago del Moro anunció que podrían ser expulsados pronto.

Santiago del Moro ya no soportó más las tensiones que existen en la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe) e hizo una fuerte advertencia para dos participantes: anunció que podrían ser expulsados muy pronto.

Si bien las peleas dentro de la casa son algo esperable, Gran Hermano tiene reglas muy estrictas en cuanto a la convivencia y los límites. En reiteradas ocasiones, varios "hermanitos" se pasaron de la raya y recibieron fuertes sanciones por su comportamiento.

Esta vez, Walter "Alfa" Santiago y Ariel Ansaldo son quienes están en la mira de Gran Hermano por sus peleas constantes. "Yo no les pido que sean amigos de hecho los amigos se los tiene en la vida, no en un programa de televisión, si se hacen amigos mucho mejor, pero sí que puedan convivir. Tengan cuidado con los límites que cruzan. Sean más inteligentes, aprendan a ponerse en el lugar del otro", les había advertido en una ocasión.

Sin embargo, ninguno de los dos se detuvo y el conductor del ciclo aseguró que se acercaría una pronta expulsión. "Yo quise hablar con ellos porque me preocupé cuando Ariel le dijo a Alfa: 'De acá, nos vamos a ir los dos'. Eso fue un modo de decir que iban a llegar a las manos y que por lo tanto, ambos serían expulsados", explicó Del Moro en medio del debate.

"La frase de Ariel fue un modo de decir que van a ir a la violencia. Y eso es lo que queremos evitar. Hay un reglamento, lo tienen que respetar, y si no, serán expulsados", concluyó. Por lo pronto, "Alfa" y Ariel probablemente volverán a recibir un llamado de atención por parte de la producción, y si no cambian su comportamiento, deberán despedirse del reality.

La última pelea entre Walter "Alfa" y Ariel en Gran Hermano

Recientemente, el hombre de 61 años y el nuevo participante protagonizaron una fuerte pelea. Todo comenzó cuando "Alfa" estaba hablando sobre una comida que tenían que hacer y Ariel lo interrumpió diciéndole que, como siempre, Romina iba a ser la encargada de organizar todo. "Estamos comentando, nada más. No es 'Romi organiza', estamos comentando", le explicó "Alfa".

"No, ya sé. 'Alfa', dejame hablar cuando yo quiero hablar con la gente, yo no te jodo a vos", le indicó Ariel. "Alfa" le dijo que parara, a lo que Ariel le respondió: "No, 'pará la pija". Esa frase hizo que la pelea escalara y "Alfa" se sacó de quicio, mientras Romina Uhrig intentaba calmarlo.

"¿Querés que te agarre la pija? ¿Querés algo más?", le respondió "Alfa". "No me jodas más porque nos vamos a ir los dos. Yo no te jodo a vos, te respeto, terminala con las discusiones viejas. Basta, loco, terminala, ¡me tenés las pelotas llenas!", le contestó Ariel, explosivo. Y cerró: "Ya te pedí perdón, no me hinches más las pelotas si te ofendió algo que te dije en 1970. Yo te respeto, ahora, no me importa más nada, loco, basta. Yo te respeto todo el tiempo, el que arranca siempre a joderme o a provocarme sos vos", cerró.